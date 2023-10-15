新华社北京10月15日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）14日说，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚当天在卡塔尔首都多哈会见伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬，讨论巴以新一轮冲突。

哈马斯在一份声明中说，阿卜杜拉希扬将哈马斯袭击以色列称作“历史性胜利”，称此举重挫以色列对巴勒斯坦土地的非法占领，双方同意为达成哈马斯的目标“继续合作”。

卡塔尔半岛电视台报道了这次会面。伊朗官方暂未发布相关消息。

10月14日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在扑灭以色列空袭造成的火灾。新华社发（亚西尔·库迪摄）

黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道说，阿卜杜拉希扬在黎巴嫩首都贝鲁特会见了哈马斯军事领导人萨利赫·阿鲁里和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）领导人齐亚德·纳哈利赫。报道没有提供更多细节。

据伊朗媒体报道，阿卜杜拉希扬12日从伊朗首都德黑兰启程，先后访问了伊拉克、叙利亚和黎巴嫩。

阿卜杜拉希扬13日会见了黎巴嫩真主党总书记赛义德·哈桑·纳斯鲁拉。阿卜杜拉希扬说，黎巴嫩真主党已经考虑了“战争可能出现的所有场景”，一旦这一组织加入战斗，以色列将承受“剧烈地震”。

10月14日，外国公民在加沙地带和埃及边境的拉法口岸等待撤离加沙地带。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

伊朗常驻联合国代表团14日在社交媒体上说，如果以色列不立即停战，局势将会失控，造成“深远后果”。

巴以7日爆发新一轮冲突后，以色列与黎巴嫩边境局势随即紧张。黎巴嫩真主党向以色列境内发射火箭弹和迫击炮弹，以军则以战机和火炮回击。以军14日说，用无人机在黎以边境消灭了一个试图渗透进入以色列境内的武装小组。

美国和以色列一再警告伊朗和黎巴嫩真主党不要卷入这轮冲突。美国在地中海东部部署两艘航母，“福特”号已经抵达，“艾森豪威尔”号正在路上。

以色列国家安全顾问察希·哈内格比说，以色列不想两线作战，如果黎巴嫩真主党参战，“黎巴嫩整个国家将被摧毁”。

10月14日，黎巴嫩南部希亚姆镇，黎巴嫩记者和民众为在以色列轰炸中死亡的摄影记者伊萨姆·阿卜杜拉送葬。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

以军14日在其官方网站发表声明说，准备从海陆空对加沙地带发起全面行动。不过声明没说具体时间。

连日来，以军在加沙地带外围集结大批重装甲部队，征召了30多万预备役人员。外界预计以军将很快发动地面攻势。以军13日早晨要求加沙地带北部上百万居民在接下来24小时内撤往南部地区。

哈马斯政治局领导人哈尼亚14日说，200多万加沙居民不会迁到埃及，“我们决定留在我们的故土”。

据巴勒斯坦卫生部发布的信息，截至当地时间14日12时，加沙地带死亡2215人，受伤8714人。约旦河西岸死亡54人，受伤1100余人。（王宏彬）

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