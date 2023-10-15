巴以新一轮冲突持续升级，就当前巴以局势，14日，中国政府中东问题特使翟隽接受总台《蓝厅观察》记者采访，阐述了中方立场。

翟隽：唯有尽快停火止暴 才能给政治解决创造必要条件

在同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共见记者时，王毅外长提出了中方对当前巴以局势的政策主张，就这些主张在当前形势下的现实意义，翟隽表示，王毅外长指出了四个要点，就是停火止战、避免人道灾难、推动冲突降级、联合国发挥应有作用。这些政策主张基于中方在巴以问题上停火止暴、劝和促谈、推动政治解决的一贯立场。

翟隽强调，中方一贯认为，武力从来不是解决问题之道，以暴易暴只会陷入冤冤相报的恶性循环，给政治解决制造更多障碍。唯有尽快停火止暴、推动局势降温，才能给政治解决创造必要条件。

翟隽指出，截至10月14日，这轮冲突已经造成3200多人死亡，上万人受伤，其中很多是妇女、儿童和老人。加沙地带断水、断电、断油，医疗系统崩溃，粮食严重不足，已有 40多万人流离失所。国际社会必须立即行动起来，敦促有关各方严格遵守国际人道法，尽快开辟人道救援通道，全力避免发生严重的人道主义灾难。

目前，巴以冲突正在加速扩大，以色列和黎巴嫩边境、以色列和叙利亚边境也已发生武装冲突，对地区和国际社会的外溢效应正在扩散。国际社会对此必须高度警惕，本着客观公正的原则，合力管控局势、避免形势失控。

翟隽强调，联合国在巴勒斯坦问题上有着不可替代的重要作用。联合国是最有权威的国际机构，联合国特别是安理会肩负着维护世界和平安全的责任。当代巴以问题就是从1947 年联合国分治决议开始的，巴勒斯坦问题解决的基础离不开联合国70多年来通过的各有关决议。中方作为安理会常任理事国，将一如既往支持联合国牵头开展斡旋、提供人道主义援助，推动局势尽快降温。

中国政府中东问题特使将访问中东地区有关国家 同各方进一步加强协调

就巴以冲突的前景及中国将为冲突降温、劝和促谈所做努力，翟隽指出，当前，巴以冲突仍在持续升级，进一步扩大外溢的前景令人深感担忧。巴勒斯坦问题的根源在于巴勒斯坦独立建国的夙愿迟迟未能实现，出路也在于建立独立的巴勒斯坦国，就是落实“两国方案”，实现巴以和平共处。王毅外长已经呼吁在联合国主导下，尽快召开更加权威、更有影响、更大范围的国际和会，凝聚国际促和共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

翟隽表示，本轮巴以冲突发生以来，中方一直在同有关各方沟通协调。这几天，我同巴勒斯坦、以色列、埃及、沙特、阿联酋等国家外交部负责人及联合国中东和平进程特别协调员、欧盟中东和平进程特别代表、挪威中东和平进程特使通了电话，并集体会见了阿拉伯国家驻华使节和阿拉伯国家联盟驻华代表处负责人。有关方面都希望推动停火止暴，谴责伤害平民的行为，呼吁避免发生人道主义灾难，期待恢复中东和平进程。

翟隽说，下周，我将访问中东地区有关国家，同各方进一步加强协调，我们工作的方向是停火止战、保护平民、缓和局势、推动和谈。

翟隽：外交部在冲突爆发后第一时间启动领事保护应急机制

就在巴以冲突中，中国公民伤亡情况，及如何保障在巴以的中国公民的安全，翟隽表示，党中央十分关心在巴以地区中国同胞的安危。按照党中央部署，外交部在冲突爆发后第一时间启动领事保护应急机制，协调开展在巴勒斯坦、以色列中国公民的安全保护工作，同他们建立联系，指导大家避险，尽可能向有困难的中国公民提供物资和心理支持。外交部和驻外外交机构已发布安全提醒，呼吁大家“暂勿前往”冲突区，敦促有关方面采取有效措施，保障中国公民和机构安全。

翟隽说，我们有4名同胞不幸遇难，6名伤员正在当地医院接受治疗，2名人员失联。我们正抓紧救治伤员，敦促外方全力搜救失联人员，做好遇难者善后。

翟隽表示，当前仍有数名中国公民驻留巴勒斯坦加沙地带。连日来，我们的驻外机构一直与他们保持密切联系，提供安全指引和关心帮扶，协助他们向加沙南部转移，争取尽快撤离至安全地区。

目前，在以色列的中国公民可按需搭乘商业航班回国或前往第三国。我们将继续认真研判巴、以安全形势，密切跟踪空路、陆路开放情况和安全条件，尽全力为大家提供咨询和协助。

制片人丨孙岩峰 章林

主编丨赵晶

记者丨黄达

摄像丨黄一宸

(责编：徐婵、卫嘉)