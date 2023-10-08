人民网里约热内卢10月6日电 （记者陈海琪、时元皓）当地时间10月5日，由巴西圣保罗州立大学孔子学院与巴西圣保罗文化厅联合举办的第八届圣保罗中国电影展在圣保罗文化中心开幕。中国驻圣保罗总领事余鹏、圣保罗州立大学副校长吉马良斯、圣保罗文化中心主任贝尔特朗出席活动，湖北大学副校长蒋涛发表视频致辞。来自中巴两国工商、文化、媒体等各界人士以及孔子学院师生等近百人参加活动并观看开幕影片。

余鹏在致辞中感谢孔子学院连续多年举办中国电影展，为热爱中国电影的巴西朋友呈上文化盛宴。余鹏表示，本次影展以“追光之年”为主题，寓意文明之光、希望之光，寄托着我们跨越困难挑战、共赴未来的期望，寄托着推动构建中巴命运共同体、人类命运共同体的信心。

中国驻圣保罗总领事余鹏在开幕活动中致辞。 圣保罗州立大学孔子学院供图

“孔子学院是促进文明交流互鉴的重要桥梁和纽带。”吉马良斯表示，文化和语言的传播对促进中巴人文交流具有重要意义，期待中国电影展成为巴西人民了解和走近中国的重要窗口。

贝尔特朗表示，中国电影展将让更多巴西影迷有机会领略中国文化魅力，期待通过影视交流增进两国人民的相互了解和友谊。

蒋涛在视频致辞中表示，在中巴关系迈上新台阶、中巴友谊绽放光芒之时，影视展播将为巴西民众描述中国人民不竭奋斗的追光之旅，诉说跨越万里的共同愿景。

圣保罗州立大学孔子学院由湖北大学和圣保罗州立大学共建，是巴西首家孔子学院，今年正值建院15周年，本届影展也是建院15周年系列活动之一。本届影展将展映包括家庭生活、科幻、战争等主题的12部精彩影片，包括8部剧情片、3部纪录片、1部动画片。线下影展于10月6日至10月15日期间在圣保罗文化中心举办，线上影展将于11月中旬启动。

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