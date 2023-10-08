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（杭州亚运会）“杭州刷爆了我的朋友圈”——多国人士盛赞杭州韵味

2023年10月08日08:48 | 来源：中央广电总台国际在线
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　　“在杭州感受到了中国经济的发展。”

　　“希望有一天我的家乡也能建设得像杭州这样美丽。”

　　“我把在杭州每天的训练和生活发到个人主页上，简直刷爆了我的朋友圈。”......

　　国际在线报道（记者徐德霖、徐毅然、彭岱、王丹红、李婉露、唐诗玉、刘婷、蔺思淼、孔思琦、孙清）：杭州第19届亚运会赛事仍在持续进行，各国体育官员、运动员和媒体人在关注竞赛之外，也纷纷走上街头，感受韵味杭州。他们在接受记者采访时表示，杭州是一座美丽、宜居的现代化城市，有着独特的韵味，他们在杭州感受到了中国的发展。

　　△老挝代表团射击队教练班·端巴瑟

　　△老挝代表团射击队教练班·端巴瑟

　　“我非常钦佩中国领导人高瞻远瞩的国际视野，能够感受到杭州的建设参考了世界各国的经验，这是非常值得赞扬的，希望有一天我的家乡也能建设得像杭州这样美丽。”老挝代表团射击队教练班·端巴瑟（Parn Douangpaseuth）表示，杭州独特的魅力给他留下了深刻印象。

　　△孟加拉国国家电视台高级记者马赫布布尔·拉赫曼

　　△孟加拉国国家电视台高级记者马赫布布尔·拉赫曼

　　孟加拉国国家电视台高级记者马赫布布尔·拉赫曼（Mahbubur Rahman）参观杭州通信器材市场后表示：“我们知道中国的科技比较发达，杭州被称为科技城市，我们在通讯市场看到了琳琅满目的商品，真的感受到了杭州科技的发展和潜力。”

　　△阿富汗板球队运动员阿福萨尔·扎伊

　　△阿富汗板球队运动员阿福萨尔·扎伊

　　阿富汗板球队运动员阿福萨尔·扎伊（Afsar Zazai）在欣赏杭州奥体中心夜景时表示，杭州真的是座美丽的城市，这些建筑在夜晚显得更加壮观。他感受到了中国经济的发展，同时希望自己的国家有一天也可以发展得这么好。

　　△伊朗国家武术队陪练索哈拉·曼苏里扬

　　△伊朗国家武术队陪练索哈拉·曼苏里扬

　　“我把在杭州每天的训练和生活发到个人主页上，简直刷爆了我的朋友圈。”伊朗国家武术队陪练索哈拉·曼苏里扬（Soheila Mansoriyan）表示，无数的伊朗朋友称赞杭州太美了。来中国之前，从没想过亚运村的一切如此完美，无论是设施、交通还是各种服务都让人忍不住点赞。希望能更多地了解这座城市并把它介绍给伊朗人民。

　　△柬埔寨国家奥委会主席、柬埔寨亚运代表团团长唐坤（右）接受记者采访

　　△柬埔寨国家奥委会主席、柬埔寨亚运代表团团长唐坤（右）接受记者采访

　　柬埔寨国家奥委会主席、柬埔寨亚运代表团团长唐坤（Thong Khon）在接受记者采访时表示，他到过中国的很多地方，但这次是他第一次来杭州，他认为杭州是一座非常绿色、干净，让人喜欢的城市。

　　△马来西亚国家通讯社记者维格奈斯瓦伦（右）接受记者采访

　　△马来西亚国家通讯社记者维格奈斯瓦伦（右）接受记者采访

　　马来西亚国家通讯社记者维格奈斯瓦伦（Vikneswaran）表示，这是他报道过的最令人难忘的一届亚运会，赛事筹备、数字化服务以及杭州这座活力十足的现代化都市，都给他留下了深刻印象。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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