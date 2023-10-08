美国国会众议院议长麦卡锡被罢免的影响仍在持续。众议院少数党领袖、民主党人杰弗里斯10月6日在《华盛顿邮报》撰文称，希望温和派共和党人能够与民主党人展开合作，“帮助众议院摆脱混乱与争斗”。在10月3日集体对罢免麦卡锡的动议投下赞成票之后，民主党领导人这番表态令人错愕，凸显了美国当下的恶性党争如何将美国政治推入功能失调的深渊。

两党合作机会渺茫

在这篇文章中，杰弗里斯表示，众议院应该进行重组，以促进协商一致的治理，并促进对得到两党大力支持的法案进行投票。他表示，正如两党在6月共同阻止了美国政府因债务上限问题违约，以及在9月通过合作避免了政府关门那样，两党的合作“不应该被少数极端分子所阻止”。他呼吁共和党内部温和派与极端主义者“决裂”，并改革本届国会“高度党派之争”的议事规则，从而为两党合作扫清道路。

不过，尽管杰弗里斯提到了两党在过去10个月里合作的一些成果，但仍难以回避这样一个事实——当前众议院的混乱与民主党人也脱不了干系，民主党人基于党派立场对共和党人提出的罢免案投下了赞成票。杰弗里斯在文章中为民主党这一决定辩护，并“甩锅”给麦卡锡。他表示，正是因为麦卡锡在投票前几小时公开宣布，他不会作为两党联盟的伙伴与众议院民主党人合作，民主党人才决定对罢免动议投下赞成票。杰弗里斯同时称，尽管在过去几个星期里，民主党人曾多次在公开或私下场合提出与共和党同行建立所谓“两党联盟”的建议，但都遭到了共和党方面的拒绝。杰弗里斯称，共和党人的这种态度，“终止了改变众议院规则以促进两党治理结构的可能性”。

杰弗里斯还对众议院共和党领导人要求前议长、民主党人佩洛西和前众议院民主党领导人斯特尼·霍耶“腾出”自己办公室的行为进行了批评，称这一决定是“狭隘的、充满党派偏见的和任性的”，只会令两党的斗争“进一步恶化”。

新议长仍将面临困境

如果说民主党的表态多少有些“猫哭耗子”的意味，那共和党内面对这场因“内战”引发的混乱就显得忧心忡忡。美国《国会山报》网站6日报道称，美国共和党全国委员会主席罗娜·麦克丹尼尔当天表示，共和党“无法承受”众议院议长竞选持续“太长时间”。她表示，共和党人“要团结一致”，共和党人“不能在明年选举之前再次出现更换议长的混乱”。

一些共和党人则将矛头指向了这场混乱的“始作俑者”——佛罗里达州共和党众议员马特·盖茨。至少两名共和党议员表示，盖茨应该被逐出众议院共和党党团。共和党众议员安东尼·德斯波西托指责盖茨“仅仅是为了一己私利，就让我们最古老的机构陷入了螺旋式下降”；麦卡锡的亲密盟友、共和党众议员加勒特·格雷福斯10月4日接受采访时表示，盖茨正试图借这场危机谋利，“他制造了这场危机，然后我们收到了他发来的筹款邮件”，“这绝不是成为国会议员的正当方式”。

目前，包括众议院多数党领袖斯卡利斯、临时议长麦克亨利以及众议院“共和党研究委员会”主席赫恩以及俄亥俄州众议员吉姆·乔丹在内的多人都准备参加新议长选举，然而，无论谁当选，都不得不面对一个巨大的烂摊子。美国有线电视新闻网(CNN)分析称，不管谁成为麦卡锡的继任者，他都将面临麦卡锡曾面临的所有问题，并警告称，如果新议长不能解决导致麦卡锡垮台的棘手根源，“他们在议长席位上的时间可能会像麦卡锡一样短”。

选民弥漫悲观情绪

国会山上的混乱也令民众对美国制度的未来更加悲观。《纽约时报》刊文称，“无论老少，选民都对下届总统选举表达了一种超越党派界限的普遍悲观情绪，对政治制度的信心也摇摇欲坠。”报道称，在许多选民看来，麦卡锡被罢免是“华盛顿存在普遍功能失调的证据”，“政治领导人被工作场所的闹剧所吞噬，而牺牲了他们本应服务的民众”。一位名叫凯文·巴斯的德克萨斯州居民在接受《纽约时报》采访时称，他“并不认为任何一方对我们的国家有利”。一些选民已经开始考虑是否要在2024年选举中投票给第三党。

《纽约时报》称，华盛顿精英正与美国民众日益脱节。当人们正全神贯注于如何支付不断上涨的医疗保健和杂货账单，如何应对气候变暖引发的无处不在的自然灾害时，华盛顿的内斗以及共和党人对债务违约和政府关闭的轻率举动，正让人们的收入、医疗保健和福利面临风险。“我们似乎开始走上一条‘如果我不同意你，我就把你赶出去’的道路。”“每个人都是为了自己。”

皮尤研究中心7月份的民调显示，美国人正因对政治领导人的不满而团结在一起，这种不满跨越了种族、年龄和党派分歧，65%的美国人表示，政治令他们精疲力竭，仅有16%的选民表示自己信任联邦政府，30%的选民对共和党和民主党都表示不满，这创下了历史新高。一些人已经开始刻意忽略政治新闻。霍华德大学大四学生薇薇安·桑托斯-史密斯表示，“看来《纸牌屋》现在已经变成现实了”；在被问及如何看待美国政治时，亚特兰大居民比安卡·瓦拉回答说“厌恶这个词还不够强烈”。(文/老度)

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