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2023年曼谷国际时装周隆重举行

2023年10月08日08:43 | 来源：中国新闻网
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中新网曼谷10月7日电(李映民 赵婧楠)2023年曼谷国际时装周于10月5日至8日在泰国曼谷的暹罗百丽宫商场、暹罗中心广场和暹罗探索商场举行。来自世界各地的设计师和泰国本地的12个顶级设计品牌参与了这次盛大的活动。

本届时装周以“时尚的未来”为主题，充分展现了泰国时尚行业的软实力和其对可持续发展理念在时尚领域的主张。为期4天的活动分别在暹罗百丽宫商场、暹罗中心广场和暹罗探索商场陆续举行。期间，观众能欣赏到多场著名品牌的时装表演，并有机会参与多场时尚论坛和设计大赛，与政府代表和泰国的顶尖设计师直接交流，探讨如何将可持续发展理念融入时尚设计。

此外，活动也推出了一个数字平台，使时尚爱好者能够轻松预订并购买曼谷国际时装周的最新系列，为消费者提供了一个真正的全方位时尚体验。

自2007年创办以来，曼谷时装周已成为泰国和世界各地的时尚设计师展示其设计和创意的重要平台。该活动得到了泰国政府和企业界的共同支持，旨在向世界展现泰国时尚的实力，并展望未来可持续的时尚趋势。(完)

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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