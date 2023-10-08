新华社内罗毕10月7日电（记者黎华玲）受肯尼亚铁路局邀请，俄罗斯、南非、伊朗、沙特阿拉伯等国驻肯使节6日参观蒙内铁路调度中心，并乘坐列车从首都内罗毕到肯尼亚港口城市蒙巴萨。他们说，蒙内铁路这一中肯共建“一带一路”标志性工程是一条繁荣之路，希望更多这样的项目落地惠及各国。

“这是中国和肯尼亚务实合作的成果，也是中国技术转移助推肯尼亚发展的典范项目。”第一次体验蒙内铁路的俄罗斯驻肯尼亚大使德米特里·马克思麦彻夫说，蒙内铁路联通肯尼亚内陆和沿海，带动沿线经济增长，是一条繁荣之路。

在肯尼亚，目前全长约600公里的标轨铁路是该国独立以来最大的基础设施建设项目，也是肯尼亚实现2030年国家发展愿景的旗舰工程。铁路由中国路桥工程有限责任公司承建，并由其子公司非洲之星铁路运营有限责任公司负责运营维护。目前，肯尼亚标轨铁路分为约480公里的蒙巴萨至内罗毕段（即蒙内铁路）和约120公里的内罗毕至苏苏瓦段（即内罗毕-马拉巴标轨铁路一期）。

肯尼亚铁路局基础建设设施开发部副经理托比亚斯说，作为肯尼亚和中国共建“一带一路”合作的重点项目，蒙内铁路是东非铁路网北部走廊的重要组成部分，将推动东非基础设施互联互通，带动东非国家共同繁荣发展。他表示，蒙内铁路宛如一条经济大动脉，为肯尼亚社会经济发展注入源源不断的动力，为非中合作共赢打下坚实基础。

南非驻肯尼亚大使姆宁瓦·约翰尼斯·马赫兰古说，中国高标准建设的蒙内铁路不仅缩短人们往来内罗毕和蒙巴萨的时间，还提高货物运输效率和数量，拉动相关经济和产业发展。“蒙内铁路是我在非洲看到的一流项目。在这里，人们更愿意选择铁路出行。”他说，随着更多像蒙内铁路这样的“一带一路”项目的落地，更多非洲国家将从中受益。

据有关统计，截至9月30日，蒙内铁路已安全运营2314天，开通运营以来累计运输240.5万个标准集装箱，发送货物2860.9万吨。累计发送旅客1115.5万人次，平均上座率达95.8%，单日旅客最高发送量突破一万人次。

在蒙内铁路内罗毕火车站，伊朗驻肯尼亚大使贾法尔·巴尔马基表示，公路、铁路等公共交通网络建设是利国利民之举，极大地提高了人民生产生活水平。他说：“火车出行更经济实惠、更安全便捷，可以欣赏沿线风景，蒙内铁路必然带动当地经济发展。”

在列车上，沙特驻肯尼亚大使哈立德·阿卜杜拉·阿勒·萨勒曼不时拿出手机记录沿途风景。“这是我第一次体验蒙内铁路这一共建‘一带一路’的旗舰项目。整趟旅程舒适，体验很棒，希望更多这样的项目落地，惠及各国。”他说。

蒙内铁路是一条采用中国标准、中国技术、中国装备建造的现代化铁路，已为肯尼亚直接和间接创造超过7.4万个就业岗位，培养2800余名高素质铁路专业技术和管理人才。据肯尼亚铁路局估算，该项目对肯国内生产总值贡献率超过2%。

当天，中国驻肯尼亚大使周平剑、“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会成员姆文查以及巴西、印度、埃及、埃塞俄比亚、匈牙利等国驻肯使节也一同乘列车体验蒙内铁路。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)