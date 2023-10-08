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新华时评：美国“印太战略”只会让地区不太平

2023年10月08日08:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月7日电 题：美国“印太战略”只会让地区不太平

　　新华社记者许可

　　“增进印太安全”“促进印太繁荣”，推行“印太经济框架”……近年来，美国在亚太地区不断兜售所谓“印太战略”，妄图诱拉裹挟地区国家，建立以遏制中国为主要目的的盟友体系。这个战略实际上是一个制造分裂、煽动对抗、破坏和平的战略。

　　在“印太战略”框架下，美国抛开亚太地区现有的政治、经济、安全合作进程，弱化以东盟为中心的地区合作架构，试图拼凑起以美国为主导的霸权体系，搅乱和撕裂地区合作议程，改变亚太地区和平稳定的现状，破坏亚太国家和睦相处的为邻之道。

　　强化“五眼联盟”，兜售“四边机制”，拼凑美英澳三边安全伙伴关系，推动美日韩、美日菲三边合作机制化，以意识形态划分阵营、挑起对抗……美国宣称建立“自由和开放印太地区”，实则逼迫地区国家选边站队，搞各种封闭排他的小圈子；号称维护地区安全，实则要在亚太地区引入大国对立，制造阵营对抗；宣扬促进地区繁荣，实则大搞“脱钩断链”，破坏亚太经贸合作大局和一体化进程；声称要“塑造中国的周边战略环境”，恰恰暴露美方企图以“群狼”战术围堵中国、维护自身霸权的真实目的。

　　司马昭之心，路人皆知。美国的种种霸权行径引发国际上尤其是亚太国家的普遍警惕和担忧。马来西亚国际伊斯兰大学政治学者李佩敏指出，无论如何包装，这一战略实际上都是为了服务美国的目标；菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊说，美国不断图谋在亚太地区制造分裂和对抗，只会给地区制造混乱和不稳定，增加不确定性；泰国《曼谷邮报》刊文称，美国追求的是“我赢，你输”，而中国强调的是“双赢”的合作模式。

　　亚太地区应是和平发展的高地，而不是地缘博弈的棋局。亚太合作应符合地区国家的共同利益，而非只服务一国的霸权私利；亚太地区的规则秩序，只能由地区国家共同决定，而不是任由某些国家单边发号施令。

　　刻意避而不谈“亚太”地区，非要无中生有炮制“印太”概念，拉“小圈子”制造分裂对抗，贩卖安全焦虑……21世纪已过去了五分之一，美方却还在抱持20世纪的冷战思维，沿用霸权逻辑那老一套。这一逆历史潮流之举，违背了地区国家人民的普遍意愿，注定会走向失败。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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