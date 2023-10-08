本报记者 闫韫明 刘 慧 程是颉

巴基斯坦瓜达尔新国际机场航站楼。

丁 侃摄

柬埔寨暹粒吴哥国际机场航站楼。

胡新林摄

中企承建的南苏丹朱巴国际机场改扩建项目。

李 钊摄

旅客经过埃塞俄比亚博莱国际机场内的中文服务台。

本报记者 万 宇摄

中企承建的利比里亚罗伯茨国际机场升级改建项目。

孟令儒摄

埃塞俄比亚博莱国际机场T2航站楼。

张洪卫摄

机场是空中联通的主要基础设施。10年来，随着共建“一带一路”不断走深走实，一个个由中国企业投资、承建、改造的机场和航站楼陆续落成，客货运量不断增长，成为地区重要航空枢纽，为实现地区互联互通贡献力量。

埃塞俄比亚博莱国际机场

打造非洲航空运输中心

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴东南方，一座银白色的钢结构航站楼在蓝天绿树的映衬下格外引人注目。步入其中，宽敞的抵达和离境大厅、先进的自助值机和登机系统、快捷的免费互联网服务、商品齐全的免税店、环境整洁的餐厅等设施一应俱全，其间人流如织，一派熙熙攘攘的热闹景象。

这是由中国交通建设股份有限公司承建的博莱国际机场新航站楼，是博莱国际机场改扩建工程项目的一部分。新航站楼于2015年启动建设，历经4年努力高质量完成。“现在的博莱国际机场真是焕然一新！”南非旅客马蒂曾多次在博莱国际机场乘机，在他看来，新航站楼大大提升了博莱国际机场的乘机体验。

作为东非最大航空枢纽，博莱国际机场是许多国际航线的中转站。自2019年正式投入运营以来，新航站楼旅客吞吐量由旧航站楼的每年700万人次提升至2200万人次。新航站楼投入运营后，埃塞继续邀请中方参与博莱国际机场改扩建工程，致力于将其打造为非洲地区航空运输中心。2020年，新建设的要客航站楼落成；2022年，博莱国际机场改扩建工程二期项目正式竣工；如今，改扩建工程三期项目正稳步推进……

英国专业航空网站“简单飞行”报道说，非洲航空市场长期以来面临基础设施不足、成本高昂等挑战，随着中非航空业联系日益紧密，非洲航空业正取得跨越式发展。埃塞俄比亚总理阿比表示，机场是一个国家的窗口和名片，“感谢中国帮助我们推动实现地区互联互通。”

柬埔寨暹粒吴哥国际机场

为旅游业插上腾飞“翅膀”

赭红色的航站楼大气明亮，顶部的玻璃尖塔展现出吴哥古迹神韵。从高空俯视，整个航站楼宛如一架蓄势待发的飞机，将现代工艺与柬埔寨文化特色精妙结合在一起……柬埔寨暹粒市区西北50多公里处，崭新的暹粒吴哥国际机场即将正式启用。

暹粒是柬埔寨最受欢迎的旅游目的地之一，举世闻名的世界文化遗产——吴哥窟就坐落在这里，每年吸引大量国际游客。柬埔寨现有的暹粒国际机场距离吴哥窟仅5公里，其吞吐能力已无法满足当地旅游业快速发展的需要。为了更好地保护吴哥古迹，联合国教科文组织也建议柬埔寨政府另行选址建设新机场。

2016年，云南省投资控股集团、云南省建设投资控股集团、云南省航空产业投资集团等三家中国企业共同成立吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司，负责投资、建设、运营暹粒吴哥国际机场项目。项目于2020年3月正式启动建设，目前已顺利完工并通过竣工验收。据悉，新机场启用后，暹粒国际机场将正式关闭，所有客运和货运航班将转移至暹粒吴哥国际机场。

暹粒吴哥国际机场占地约700公顷，飞行区等级为4E级，可满足主流大型宽体客机起降，预计机场投入运营初期旅客吞吐量为每年700万人次。据吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司总经理林龙贵介绍，暹粒吴哥国际机场机坪区通过远近结合的方式合理设置停机位，提高机场运行效率。功能配套区配置“一关两检”、航食配餐、机务场务、消防中心、急救中心、能源中心、机场油库等完善的配套设施，将为后期机场安全运行提供坚实保障。

“项目按照国际民航组织标准进行设计，同时参考中国民航相关技术标准进行完善。新机场主要由中国企业负责工程施工及管理，建设过程中的材料、设备等都来自中国。”林龙贵说，期待在共建“一带一路”框架下，中国技术和实践经验能够助力柬埔寨基础设施不断完善，为柬埔寨旅游业插上腾飞“翅膀”。

“新机场的建设将让暹粒古城与世界快速联系。”柬埔寨前首相洪森表示，中国帮助柬埔寨建设暹粒吴哥国际机场对促进旅游业发展、增加当地就业和更好保护吴哥古迹等具有重要意义。“暹粒吴哥国际机场项目是柬中友好合作的成果，必将更好地助推柬经济快速发展。”

巴基斯坦瓜达尔新国际机场

增添地区发展新引擎

忙碌中的巴基斯坦瓜达尔地区正迎来前所未有的发展机遇。汽笛声声，一艘艘海轮停锚瓜达尔港，依序等待装卸货物；港区外，中国标准建设的现代化公路——东湾快速路上，货运卡车列队行驶，将货物送往周边地区……从瓜达尔港出发，沿东湾快速路向东30多公里，一座形似巨大飞鸟的钢结构航站楼巍然矗立，这里就是中国援巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目的建设现场。

作为中巴经济走廊框架下的重点项目，瓜达尔新国际机场于2019年启动建设。截至目前，机场跑道、停机坪、塔台等关键工程项目已相继完工，预计于2024年上半年全面完成相关建设工作。据瓜达尔新国际机场项目管理组组长丁侃介绍，机场占地1800公顷，其设计、建设标准均符合中国和国际通用民航机场建设标准。机场跑道长3658米，可起降大型客机，停机坪能够停放5架C类飞机，完全满足高客流量需求。

“瓜达尔地区环境气候条件复杂，土壤湿陷性、溶陷性特征明显，要在这样的地面上建机场并不容易。”机场飞行区项目经理戴春壮介绍，仅以停机坪为例，为保证地基强夯效果，结构层厚度需达到1.6米，并进行特殊处理。与此同时，建设者们还要克服热带高温、缺水以及沿海地区空气高盐蚀度等挑战。“随着机场主体建筑初步完工，中巴建设者的共同努力取得了实实在在的成果！”丁侃说。

“有了新机场，更多对瓜达尔地区感兴趣的投资者将来到这里。”巴布·古拉布是一名当地投资商，对瓜达尔新国际机场充满期待。瓜达尔大学副校长阿卜杜拉·拉扎克·萨比尔表示，以高水平基础设施为基础，瓜达尔地区作为中巴经济走廊的发展龙头，未来必将进一步用好区位优势，有力促进巴基斯坦和地区各国经济贸易发展。“瓜达尔新国际机场投入运营后，将成为瓜达尔地区发展的新引擎。”

《 人民日报 》（ 2023年10月08日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)