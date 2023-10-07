今年中国中秋国庆长假期间，新加坡迎来更多中国游客。在旅游方式上，中国游客更青睐小团队或自由行。

据中国东方航空公司新加坡营业部介绍，9月27日至10月2日这一周，东航入境新加坡航班的经营数据全面超过2019年同期水平。其中航班量增长9.4%，承运人数增长15.1%，客座率增长7.4个百分点。

中国厦门航空公司新加坡营业部也表示，长假前三天，厦门航空从中国大陆飞往新加坡共执行11个航班，虽比2019年同期少1个航班，但旅客总量、单班旅客数和客座率都超过2019年同期水平，其中客座率比2019年高5个百分点，部分航班爆满。相比往年，航班客源方面呈团队订座减少、散客增加的趋势。为满足两国间旺盛的出行需求，厦门航空特意改大了部分航班机型。

厦门航空驻新加坡代表张奇福表示，在日常与新加坡当地旅游地接社和商家接触中了解到，他们都期待新中之间继续增加航班数量，便利人员往来。

新加坡本地会展与旅游公司中恒国际联合创始人兼执行董事萧赢在接受新华社记者采访时说，这次长假期间，该公司接待中国游客数量明显增加，团组规模以小包团为主，多个家庭组团出游渐趋增多。在旅游项目方面，亲子相关项目最为热门，如游览环球影城、新建成的飞禽公园等活动。与往年相比，中国游客的消费更趋理性，但团队在特色餐饮方面的消费能力更强。

位于新加坡繁华地段的一家中餐厅执行董事陈奕妏表示，很多老顾客把来新加坡旅游的亲友带到餐厅，体验中国美食与新加坡当地文化的新颖结合。

当地业内人士告诉记者，中国游客在购物、租车、门票及餐饮等相关环节都有助于促进新加坡旅游业发展。

新加坡旅游局的新数据显示，在今年7月和8月，来自中国的入境旅客占比排名第一。2019年，由中国入境新加坡的旅客总数近363万人次，是新加坡最大旅游客源地。

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