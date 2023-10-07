新华社洛杉矶10月6日电（记者谭晶晶）美国联合发射联盟公司6日用运载火箭为美国亚马逊公司首次发射其卫星互联网“柯伊伯计划”的两颗原型卫星。

美国东部时间6日14时06分（北京时间7日2时06分），联合发射联盟公司的“宇宙神5”型火箭运载这两颗原型卫星，从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。亚马逊公司稍后表示，这两颗卫星已部署完毕，任务中心与它们取得了联系。

亚马逊公司表示，发射这两颗原型卫星是该公司卫星互联网项目“柯伊伯计划”迈出的第一步。这一项目计划在未来6年制造和部署超过3200颗卫星，旨在从太空向地球提供“快速”“经济”的互联网接入服务。此次发射原型卫星将帮助任务团队进一步改进相关技术和操作流程。该公司的第一批量产卫星，预计于2024年上半年发射。

美国舆论认为，亚马逊公司的“柯伊伯计划”将与美国太空探索技术公司的“星链”卫星互联网项目展开竞争。太空探索技术公司于2019年5月将首批60颗“星链”卫星送入太空，并计划在2019年至2024年间，在太空组建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络。该公司已向美国联邦通信委员会提交第二代“星链”计划的实施申请，希望增加部署大量卫星。

美国航天局曾对在近地轨道部署过多卫星可能造成轨道“严重拥堵”表示担忧，认为这可能增加航天器碰撞风险，影响科研及载人航天任务。国际天文学界也担心数量如此庞大的美方卫星互联网项目的卫星可能影响天文观测。

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