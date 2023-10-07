三一一大学孔子学院与上海中建海外发展印尼公司代表签署合作协议后合影。三一一大学孔子学院供图

人民网雅加达10月7日电 （记者李培松）2023年10月6日，印尼三一一大学孔子学院与上海中建海外发展印尼公司在雅加达举行校企交流会，双方介绍了本单位近年来在印尼的发展情况，特别是在践行“民心相通”理念方面所取得的成绩，并签署了培训合作协议。

上海中建海外发展印尼公司执行总经理王瑞明详细介绍了公司在印尼的发展历程和未来的愿景，以及对多元化中文人才的需求。

三一一大学孔子学院中方院长陆雨介绍了该学院在中文教育以及中文+人才培养方面取得的成绩和未来计划，强调了学院服务于“一带一路”倡议涉及的中印尼重点企业的规划。双方对未来的合作充满信心和期望，表示这是校企合作新的有益尝试。

双方正式签署了中文培训合作协议，旨在满足上海中建海外发展印尼公司员工的中文学习需求。双方表示，今后还将合作开展形式多样的文化交流活动，促进中印尼之间的跨文化理解。

最后， 三一一大学孔子学院志愿者教师李龙钰介绍了中文培训计划的课程内容和教学方法，并邀请上海中建海外发展印尼公司印尼籍员工积极参与，员工们表达了对中文学习的浓厚兴趣和强烈的学习需求。

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