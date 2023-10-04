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 南非粤企座谈会在约翰内斯堡举办 

2023年10月04日16:08 | 来源：人民网-国际频道
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南非粤企座谈会现场图。南非粤商会供图
南非粤企座谈会现场图。南非粤商会供图

人民网约翰内斯堡10月2日电 （记者闫韫明）10月1日，南非粤企座谈会在南非约翰内斯堡举办。座谈会由广东省人民政府主办、广东省贸促会承办、南非粤商会协办。广东省委常委、广东省人民政府常务副省长张虎，广东省人民政府副秘书长胡洪，广东省发改委副主任、省大湾区办常务副主任朱伟，广东省贸促会(广东国际商会)会长陈小锋，南非粤商会会长黄宝烈等出席活动。

会上，南非粤商会会员企业代表、旅居南非的粤侨等介绍了广东企业在南非的经营发展情况，并提出有关意见建议。

黄宝烈介绍了商会基本情况，南非粤商会成立以来，在推动南非与广东的经贸文化交流、凝聚粤商粤侨等方面发挥了重要作用。他表示，在国庆佳节，来自家乡的政府部门代表来到南非，让侨胞倍感亲切，备受鼓舞。

听取发言后，张虎表示，广东与南非有悠久的交流历史和坚实的合作基础，近年来，各企业立足南非、依托广东，深耕海外市场，打响企业品牌，提升国际竞争力，为服务“一带一路”倡议、促进交流合作作出了积极贡献。他提出，希望在南粤企继续发扬敢为人先、务实创新、开放兼容等品质，进一步增强利用国际国内两个市场两种资源的能力，努力当好促进广东和南非互利合作的“领头雁”，服务打造中非命运共同体的“排头兵”。希望各企业积极参与共建“一带一路”倡议，继续做好中非经贸合作的引领者；充分利用南非的独特优势，推动企业实现高质量发展；把握中非务实合作的大好机遇，更好发挥桥梁纽带作用。

座谈会后，张虎为南非粤商会揭牌。

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(责编：艾雯、张悦)

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