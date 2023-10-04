人民网约翰内斯堡10月1日电 （记者闫韫明）北京时间9月27日凌晨，中国第27批赴刚果（金）维和部队第二梯队109名官兵从兰州中川机场出发，于当地时间9月27日安全抵达刚果（金）南基伍省布卡武市的各自任务营区，标志着中国第27批赴刚果（金）维和部队全部安全顺利部署到位。

中国第27批赴刚果（金）维和部队共218人，由工兵和医疗分队组成。工兵分队由第76集团军某工化旅抽组，根据任务实际，维和工兵分队配备道路、桥梁、侦察、给水、建筑、修理、卫勤等10余类专业官兵和相关工程装备。在任务准备阶段，工兵分队组织编印《维和法规文件汇编》，先后组织共同基础、专业技能、分队战术等3类109个科目的强化训练，有效提高了遂行多样化维和任务能力。医疗分队以西宁联勤保障中心所属第940医院为主等多家单位抽组，出发前，除了研学刚果（金）风土民情、外事纪律和公共英语等内容外，还重点加强维和行动组织指挥、日常门急诊、伤员救治与后送、卫生防疫、传染病防治、心理应激防控、应急处突等8个课目强化训练，全体维和队员顺利通过考核评估。

据了解，第一梯队人员已于9月19日抵达布卡武市营区，9月23日与第26批维和部队完成轮换交接工作，正式接管任务区。目前，中国累计向刚果（金）任务区派出27批次工兵、医疗维和人员近6000人次，在任务区多个点位完成上千项工程和医疗保障任务，赢得当地民众和国际社会的充分肯定和赞誉。

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