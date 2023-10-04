人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国第27批赴刚果（金） 维和部队全部安全抵达任务区

2023年10月04日15:39 | 来源：人民网-国际频道
小字号

第27批赴刚果（金）维和部队到达戈马机场。赴刚果（金）维和部队供图
第27批赴刚果（金）维和部队到达戈马机场。赴刚果（金）维和部队供图

人民网约翰内斯堡10月1日电 （记者闫韫明）北京时间9月27日凌晨，中国第27批赴刚果（金）维和部队第二梯队109名官兵从兰州中川机场出发，于当地时间9月27日安全抵达刚果（金）南基伍省布卡武市的各自任务营区，标志着中国第27批赴刚果（金）维和部队全部安全顺利部署到位。

中国第27批赴刚果（金）维和部队共218人，由工兵和医疗分队组成。工兵分队由第76集团军某工化旅抽组，根据任务实际，维和工兵分队配备道路、桥梁、侦察、给水、建筑、修理、卫勤等10余类专业官兵和相关工程装备。在任务准备阶段，工兵分队组织编印《维和法规文件汇编》，先后组织共同基础、专业技能、分队战术等3类109个科目的强化训练，有效提高了遂行多样化维和任务能力。医疗分队以西宁联勤保障中心所属第940医院为主等多家单位抽组，出发前，除了研学刚果（金）风土民情、外事纪律和公共英语等内容外，还重点加强维和行动组织指挥、日常门急诊、伤员救治与后送、卫生防疫、传染病防治、心理应激防控、应急处突等8个课目强化训练，全体维和队员顺利通过考核评估。

据了解，第一梯队人员已于9月19日抵达布卡武市营区，9月23日与第26批维和部队完成轮换交接工作，正式接管任务区。目前，中国累计向刚果（金）任务区派出27批次工兵、医疗维和人员近6000人次，在任务区多个点位完成上千项工程和医疗保障任务，赢得当地民众和国际社会的充分肯定和赞誉。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】
(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部