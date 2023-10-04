在巴西马累明日之潮交响乐团的伴奏下，国网巴控公司驻外员工家属演唱《大鱼海棠》。人民网记者 宋亦然摄

人民网里约热内卢10月2日电 （记者陈一鸣、陈海琪）欢快激昂的旋律传递节日的喜庆，婉转动人的歌声润泽人们的心田······当地时间10月2日晚，巴西里约热内卢享誉世界的科帕卡巴纳海滩附近，克拉罗剧场涌动着热情似火的节拍。巴西青少年交响乐团和巴西马累明日之潮交响乐团联袂以一场精彩绝伦的文艺演出，与中巴两国观众一起欢庆中华人民共和国成立74周年和中国传统佳节中秋节。

活动伊始，由主办方国家电网巴西控股公司（以下简称国网巴控公司）长期赞助的马累明日之潮交响乐团演奏中巴两国国歌。

中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜在致辞中表示，国网巴控公司在巴西耕耘13年，不仅跻身巴西第二大输电企业，而且在业务迅速发展过程中积极履行企业社会责任，形成良好社会影响，在中巴两国民众心中架起一座友谊的桥梁。

国网巴控公司董事长孙涛表示，由中巴两国员工组成的公司团队在努力为巴西发展传输高可靠性的能源，提供更多就业岗位和经济效益同时，一直积极推动中巴两国人民的相互了解和合作，助力两国文化交流互鉴，夯实民心相通的基础。

演出中，巴西青少年交响乐团、巴西马累明日之潮交响乐团演奏了《我爱你，中国》《大鱼海棠》等极具中国特色的曲目，展现了精湛的演奏技巧。来自国网巴控公司驻外员工的家属们也带来了精彩的表演，中国传统歌曲、传统舞蹈纷纷亮相舞台，将活动气氛推向高潮。演出结束时，观众的掌声经久不息。

“今晚，巴西朋友和中国朋友通过音乐实现了两个不同民族的文化交融。”国网巴控公司副总经理哈蒙·哈达德表示，尽管巴西和中国相距遥远，但建交近半个世纪以来，两国一直和睦相处、文化相融、理念相通，彼此之间的尊重和欣赏与日俱增。

自2010年进入巴西市场，国网巴控公司便积极参与当地公益事业。参加当晚演出的巴西马累明日之潮交响乐团来自里约北部的贫民社区马累，国网巴控公司资助这一交响乐团13年来，帮助越来越多的当地青少年通过音乐改变了命运。此外，国网巴控公司还多次举办中巴体育、文化和艺术交流活动，支持里约四季跑、瓦隆古码头遗址保护等众多公益项目，荣获联合国全球契约组织“社会责任管理最佳实践奖”，为促进中巴两国民心相通发挥了桥梁和纽带作用。

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