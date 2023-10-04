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“ 月雅茶浓赏古琴”——

德班孔院开展中秋茶文化体验活动 

2023年10月04日12:39 | 来源：人民网-国际频道
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介绍制茶工序。德班孔院供图
介绍制茶工序。德班孔院供图

人民网约翰内斯堡10月2日电 （记者邹松）南非德班理工大学孔子学院中秋之际在南非中国茶文化体验中心举办了一场独具魅力的中秋茶文化体验活动。本次活动以庆祝中秋佳节为主题，围绕“茶”文化、中秋习俗等展开，为当地居民提供了一次近距离感受中国传统节日中秋节以及中国茶的跨文化体验，吸引了近百位当地居民参与其中。

“举杯邀明月”

福建作为中国茶文化的发源地之一，是中国茶文化的代表省份，茶文化已然成为生活中必不可少的一部分。活动中志愿者教师们向当地居民详细地介绍了中国茶的历史、制作工艺和品鉴技巧。参与者们有机会品尝到来自福建的各类茶叶，包括福州茉莉花茶、白茶、绿茶、红茶、乌龙茶等。每一种茶叶都展现出了独特的风味和香韵，让人仿佛置身于茶园的芬芳之中。通过品茶，当地居民不仅仅满足了味蕾的享受，还深刻体验到了中国茶文化的博大精深，领悟到了茶与中国传统文化、生活方式之间的深刻关联。

“饼儿圆与月儿如”

与茶文化相辅相成的是月饼品尝环节。月饼作为中秋节的传统美食不仅承载着中秋文化，也是中国人表达思念和美好祝福的重要媒介。中秋赏月吃月饼的习俗古已有之，经过数千年的发展，如今各式各样的月饼层出不穷，展现出中秋传统文化深具活力。在活动中，德班孔院提供了多种多样的月饼，包括传统的莲蓉、红豆、五仁，以及现代创意口味如抹茶、咖啡等新式月饼。参与者们纷纷品尝，交流了各种口味的不同之处。孔院教师还向当地居民讲解了中秋节的由来，使他们更加深入地了解这一重要的中国传统佳节。

“古筝何婉转”

在当地居民品香茗，吃月饼的同时，悠扬的中国音乐也如春日里的微风般轻轻拂过，让人仿佛置身于中国山水之间。德班孔院的志愿者教师现场演奏了古筝经典曲目《但愿人长久》和《高山流水》，美妙的音乐让许多当地居民对中国传统五声音阶产生浓厚的兴趣，迫不及待地想要亲身尝试古筝演奏。

本次活动向当地民众展示了一个具有深厚文化底蕴的中国传统节日，深度体验中秋佳节的独特魅力，古筝与茶和中秋节文化相结合，更是将中国文化的绚丽多彩传递给现场参与者，让他们更多地了解和感知中国的文化遗产，促进中南两国之间的文化交流，增进彼此间的友好关系。

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(责编：艾雯、张悦)

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