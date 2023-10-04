王卫大使走访中国城店铺。人民网记者 许放摄

人民网布宜诺斯艾利斯10月2日电 （记者许放）当地时间9月30日至10月1日，阿根廷侨界在首都布宜诺斯艾利斯中国城隆重举办“迎中秋庆国庆”中秋庙会暨第二届中华美食节活动，营造喜庆祥和节日氛围。中国驻阿根廷大使王卫、阿根廷布宜诺斯艾利斯中国城管委会会长王庆苍、阿根廷中国和平统一促进会会长何文强、阿根廷华助中心主任严祥兴等出席相关活动。

9月30日上午，“迎中秋庆国庆”中秋庙会暨第二届中华美食节活动开幕前夕，王卫大使在侨界代表陪同下连续走访中国城“一级棒生鲜超市”“东亚”“大中华”“天创”四家华侨华人店铺。走访间隙，王卫大使与店铺业主、工作人员及本地顾客亲切交流，详细了解店铺经营情况和货物进口渠道，鼓励大家合法经营，团结互助，丰富当地市场，向阿根廷民众展示华人风采，助力两国民众加深相互了解。王卫大使指出，驻阿使馆将继续秉持外交为民理念，全心全意为华侨华人生产生活创造良好环境，维护侨胞合法权益。

正午时分，“迎中秋庆国庆”中秋庙会暨第二届中华美食节举办开幕仪式。王卫大使出席开幕仪式并致辞，表示在布宜诺斯艾利斯春天温暖阳光中庆祝中国传统中秋佳节和新中国成立74周年倍感亲切，深刻感受到中阿人民的友好情谊。在两岸同胞的共同努力下，中国城已经成为布市最有人气的商业地段之一。谨代表中国驻阿使馆感谢阿根廷各级政府和人民长期以来对华侨华人的支持和关爱。勉励广大侨胞继续关心支持家乡建设，为祖（籍）国完全统一、为中阿世代友好、为促进阿根廷社会经济发展多做贡献。

阿根廷国家参议员科尔内霍、布宜诺斯艾利斯13区区长斯卡维诺、王庆苍会长等嘉宾分别致辞，祝福旅阿华侨华人节日快乐，积极评价阿中关系和中国城发展，充分肯定华人群体对当地多元文化及筹备此次活动作出的突出贡献。随后，中阿两国艺术家表演了精彩纷呈的舞龙舞狮、民俗舞蹈、中阿名曲等文艺节目。

两日活动期间，中国城众多店铺和临时摊位展示中华美食和工艺品，吸引数万当地民众参与。

本次活动由中国驻阿根廷使馆、阿根廷布宜诺斯艾利斯市市政府、布宜诺斯艾利斯13区政府指导，由阿根廷布宜诺斯艾利斯中国城管委会、阿根廷中国和平统一促进会主办，阿根廷金凤凰国际文化传媒公司，阿根廷华文教育基金会承办以及各旅阿侨团协办。

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