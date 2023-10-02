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“丝路情缘”中国影视节目展播在莫斯科启动

2023年10月02日17:28 | 来源：人民网-国际频道
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“丝路情缘”——中国影视节目展播俄罗斯启动仪式现场。于子恒摄
“丝路情缘”——中国影视节目展播俄罗斯启动仪式现场。于子恒摄

人民网莫斯科10月1日电 （记者隋鑫）“丝路情缘”——中国影视节目展播俄罗斯启动仪式暨中俄青年共贺中秋晚会9月30日在莫斯科举行。本次活动由中央广播电视总台亚欧总站、总台影视翻译制作中心、莫斯科548学校、俄罗斯媒体加网络中文课堂主办。中国驻俄罗斯使馆公使衔参赞封立涛、活动主办方和中俄媒体代表、俄罗斯大中小学学生及家长约900人欢聚一堂，见证开播，共庆佳节。

活动现场，中俄两国青年为观众献上了精彩的文艺节目。主办方还播放了总台中秋晚会集锦，磅礴大气、浓郁唯美的中国风情，给现场来宾和师生留下深刻印象。在长期从事汉语教学的莫斯科548学校校园里，穿汉服、写对联、折灯笼、猜字谜、做月饼、投壶等丰富多彩的户外文化互动活动，令参与活动的师生和家长们兴致盎然、流连忘返。

据介绍，为庆祝共建“一带一路”倡议提出十周年，中央广播电视总台面向“一带一路”共建国家推出“丝路情缘”——中国影视节目展播活动，将在俄罗斯多家媒体播出《山水间的家》《美术里的中国》《阿尔泰山》《味道中国·大海篇》《百鸟朝凤》等10余部中国影视作品。

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(责编：于洋、杨牧)

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