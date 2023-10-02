人民网旧金山9月30日电 （记者邓圩）9月29日，中国驻旧金山总领事张建敏在奥克兰市政府广场出席东湾侨界庆祝新中国成立74周年升旗典礼。张建敏夫人郑心陪同，奥克兰市市长盛桃等当地政要和侨界、青少年学生代表等800余人参加。

张建敏在致辞中指出，新中国成立74年，特别是新时代十年来，中国取得历史性成就、发生历史性变革。中国将坚持推进高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化，为各国开放合作提供新机遇。希望广大侨胞继续为中国国家统一、强国建设和中华民族伟大复兴作出更大贡献。

张建敏强调，中美关系健康稳定发展符合两国和两国人民利益，随着中美直航航班不断恢复，希望奥克兰市政府和各界友好人士进一步密切同中方友好往来、增进中美民心相通，推动两国关系早日重回正轨。

张建敏寄语现场观礼的中小学生，中美关系的未来在青年，期待包括各位同学在内的美国朋友到中国走一走、看一看，增进对中国的了解，为中美关系改善发展贡献力量。

活动现场醒狮欢舞、祥龙奔腾，引得中外嘉宾频频鼓掌，广大侨胞们和各界友人挥舞中美国旗，盛赞新中国发展建设取得的辉煌成就及中华文化独特魅力，祝愿中美两国人民友谊长存。

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