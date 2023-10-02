里约天主教大学校长安德森·佩德罗索在现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

人民网里约热内卢9月29日电 （记者陈海琪、时元皓）当地时间9月29日，时值中国传统节日中秋节，巴西里约天主教大学孔子学院在里约天文馆举办“但愿人长久 千里共婵娟”主题庆祝活动，同时庆祝刚刚过去的全球“孔子学院日”及第二个“里约中文日”，活动当晚还见证了里约天文馆与北京天文馆等多份合作协议的签署。来自里约各界的400余名嘉宾参加活动，共度佳节。

致辞环节，里约天主教大学校长安德森·佩德罗索高度赞扬里约孔院十多年来为传播中国文化和语言作出的不懈努力，他引用利玛窦在《交友论》中的“各人不能全尽各事”，应“交友，以彼此胥助”，强调深化巴中两国友谊的重要性。

“中秋节庆祝活动是对中国文化重要性的认可，体现了巴中两国人民一家亲。”里约市教育局副局长阿德里亚诺·吉利奥在致辞中表示。他希望里约市教育局与里约孔院及中国驻里约总领馆继续深化合作，争取尽快将汉语教学纳入更多学校。

里约天文馆馆长勒南·乌切利表示，非常高兴能借助中秋佳节之机，与北京天文馆达成历史性合作协议。他表示，这不仅代表着两个杰出天文机构的合作，也代表着巴西与中国之间的友谊纽带和两国文化之间的互相理解。

中国驻里约热内卢总领馆参赞徐元胜表示，在总领馆的积极推动下，里约天文馆和北京天文馆签署合作协议，共同开展在天文技术、文化教育领域的务实合作。期待两个天文机构尽快实现更多交流合作项目，共同在里约和北京之间架起一座跨越时空的友谊之桥。

致辞环节结束后，里约天主教大学孔子学院与山河文化促进中心，巴西新征程跨文化中心与五行汉语，里约天文馆与北京天文馆分别展示了双方的合作协议。

当晚还举行了丰富多彩的文艺表演及文化体验活动。中国鼓演奏、中国古典舞演绎、琵琶独奏、中文歌曲演唱、中国武术展示等节目精彩纷呈。最后环节，由巴西的桑巴舞团带来的桑巴舞表演将文艺表演推向高潮，与会嘉宾和观众走上舞台与演员积极互动，载歌载舞中充分体现了中巴人民一家亲。文化体验活动中，热爱中国文化的巴西民众现场体验了中国书法、月饼制作和中国美食，感知和领略中华文化独特魅力。

“里约民众对于中国文化的强烈喜爱在这次活动中展现得淋漓尽致。”里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍在接受人民网记者采访时表示，里约孔院与里约天文馆联名在社交媒体上发布活动报名通知不到四个小时，近200张免费门票就全部被抢光。由于里约天文馆穹顶大厅内座位数量有限，里约孔院临时与天文馆协商，在天文馆二层临时加开分会场，直播主会场活动场景，满足未购票观众体验中国文化的需求。

此次活动由里约天主教大学孔子学院、山河文化促进中心、里约市天文馆主办，中国海油巴西公司、中国石油巴西公司、中国移动巴西公司赞助，里约华人联谊会协办。中国海油巴西公司总经理黄业华、中国石油巴西公司总经理邱兆军等在巴中资企业代表出席活动。

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