人民网里约热内卢9月29日电 （记者陈一鸣、宋亦然）伊瓜苏市消息：当地时间9月29日，由巴西圣保罗亚洲文化中心主办、伊瓜苏市政府和中国驻圣保罗总领事馆作为支持单位的“瀑布之夜”中秋晚会，在世界三大瀑布之一的巴西伊瓜苏瀑布前成功举办。

中国驻巴西大使馆公使李永忠、中国驻圣保罗总领事馆副总领事汤庆治、伊瓜苏市议长莫拉莱斯、圣保罗亚洲文化中心总裁方三京等出席活动并致辞，来自巴西、阿根廷和巴拉圭的各界友好人士、华侨华人等100多人齐聚一堂，共同欢度中国传统节日中秋佳节。

李永忠在致辞中表示，中国和巴西虽然相距万里，但两国友好源远流长，双方人民始终尊重和倾慕彼此文化。中秋节、春节相继纳入伊瓜苏市官方日历，是伊瓜苏市开放包容的体现，更是中巴人民友好情谊的体现。

汤庆治表示，中国与伊瓜苏市的务实合作近年来持续深化，人文交流日益丰富，友城、旅游等领域合作亮点颇多。明年是中巴建交50周年，也是伊瓜苏建市110周年，期待伊瓜苏市不断加大对华交流力度，助力中巴关系更好发展。

莫拉莱斯表示，在伊瓜苏大瀑布庆祝中秋节已成为巴中文化交流的一项重要品牌活动。中国移民是伊瓜苏市大家庭的重要成员，为本地经济社会发展作出积极贡献。伊瓜苏市将努力为两国合作交流和民心相通搭建更多桥梁。

方三京表示，非常高兴在疫情结束之后，在伊瓜苏市举办第三届“瀑布之夜”中秋晚会。今天我们在这里欢聚，不仅是为了庆祝中秋佳节，也是为了弘扬中华文化的精髓，为中巴两国文化交流搭建桥梁。方三京感谢所有参与者的支持和帮助，让“瀑布之夜”活动成为一个经典和品牌。

晚会上，巴西坎皮纳斯州立大学孔子学院和巴西多个文艺团体、巴拉圭华人艺术团体联袂献上古筝、歌舞、武术等精彩表演，深情演绎《月亮代表我的心》《伊帕内玛的女孩》等脍炙人口的中巴名曲，将现场气氛推向高潮。

伊瓜苏市“瀑布之夜”中秋晚会活动创办于2017年，得到中巴各界友好人士的积极参与和广泛赞誉，本届晚会系疫情后首次恢复举办。近年来，伊瓜苏市不断加强与中国的交流合作，已与厦门市、宜昌市、武汉市等多个中国城市结为友好城市。伊瓜苏市在2017年将中秋节列入旅游日历，今年初又将中国春节纳入当地法定节日。

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