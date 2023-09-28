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外交部发言人：中国愿继续同合作伙伴一道为保护濒危物种加强合作

2023年09月28日22:08 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月28日电（记者朱超、袁帅）外交部发言人毛宁28日在例行记者会上说，中国同很多国家开展大熊猫的保护合作研究，目的是提高濒危物种的保护水平，促进全球的生物多样性保护，中国愿继续同包括美国在内的合作伙伴一道为保护濒危物种加强合作。

　　当日例行记者会上，毛宁在回答关于旅居美国华盛顿国家动物园三只大熊猫将于12月底前返回中国的提问时说，中美双方是从1996年开始开展大熊猫保护研究合作的，美国是最早和中国开展合作的国家之一，也是和中国开展大熊猫合作单位最多的国家，先后一共有4家动物园参与。

　　“双方建立了良好的合作关系，取得了丰硕的合作成果，为濒危物种的保护作出了积极贡献。”毛宁说，通过双方共同努力，一共繁殖成活17只幼仔，目前仍有7只大熊猫在美。大熊猫为美国民众带来了欢乐，也拉近了中美人民的心灵距离。特别是在新冠疫情期间出生的大熊猫幼仔“小奇迹”，为全世界喜爱大熊猫的人们带来了鼓舞和欢乐。

　　毛宁说，经向有关部门了解，旅居美国华盛顿国家动物园的大熊猫“美香”“添添”和“小奇迹”将于今年年底按期回国。双方合作单位正在商洽相关手续，将共同做好保障工作。

　　毛宁表示，大熊猫不仅是中国的“国宝”，也深受世界各国人民的欢迎和喜爱，可以说是友谊的使者和桥梁。“中国同很多国家开展大熊猫的保护合作研究，目的是提高濒危物种的保护水平，促进全球的生物多样性保护。我们愿继续同包括美国在内的合作伙伴一道为保护濒危物种加强合作。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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