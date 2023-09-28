新华社华盛顿9月27日电（国际观察）国会预算之争仍陷僵局 美联邦政府濒临“关门”

新华社记者熊茂伶

距离美国联邦政府本财年结束只剩最后三天，维持政府运转的资金即将耗尽，而国会两党在预算问题上的缠斗仍陷僵局。值得注意的是，此次预算案之争不仅体现了民主、共和两党的长久分歧，共和党内部的保守派“搞分裂”也让局势更加复杂。目前仍没有一个拨款方案能获得两院支持，美国联邦政府进入关门“倒计时”。

传统惯例是，支出法案由众议院首先推进，通过以后再由参议院投票。然而，众议院议长麦卡锡此前提出的一项临时拨款案未能获得众议院保守派共和党人的支持，共和党“内斗”导致拨款案在众议院的议事进程停滞，迫使参议院紧急采取行动，于26日出台了另一版本的临时拨款案。

参议院的临时拨款案将维持现有支出水平，为联邦政府提供维持其运转至11月17日的资金，其中包括约60亿美元对乌克兰的援助和约60亿美元的救灾资金。参议院多数党领袖、民主党人舒默表示，希望用这一临时拨款案避免政府关门，为两党谈判争取更多时间，以便就下一财年的预算案达成一致。

在26日的程序性投票中，参议院以77票支持、19票反对推进了这一临时拨款案。然而，众议院能否通过这一方案还存变数。麦卡锡27日对媒体表示，他认为众议院不会支持参议院的拨款议案。另据美国媒体报道，麦卡锡在当天的闭门会议上对共和党议员表示，他不会将参议院的议案以当前的版本提交众议院表决。

矛盾的焦点之一在于约60亿美元对乌克兰的援助，众议院保守派共和党人反对向乌克兰提供更多援助。矛盾焦点之二在于，众议院共和党人希望通过一项包含边境安全条款的法案，在移民问题上对民主党和拜登政府施压。

麦卡锡26日在谈到参议院的议案时说：“如果他们想把重点放在乌克兰而不是南部边境，我认为他们的优先事项是颠倒的。”舒默则猛烈抨击了麦卡锡的做法，批评其迎合强硬右翼的想法，这将不可避免地导致政府关门。

然而，麦卡锡在众议院的艰难处境决定了他不得不“讨好”共和党右翼。去年中期选举后，共和党虽然赢得了众议院控制权，但仅占据221个席位，只比民主党多9个，在两党争斗加剧的今天，只要几名共和党右翼“搞分裂”，就可能挫败共和党的立法议程。

国会议员在联邦政府的预算案上分歧重重，美国政府关门的可能性正在上升。美国独立研究机构联邦预算问责委员会26日发布的预算专家调查显示，美国政府关门的概率已经飙升至87%，而在8月底这一概率是58%，足见预算专家对于美国两党争斗损害政府治理能力的真实担忧。

美国联邦政府因两党政治博弈而关门在历史上并不少见。最近一次、也是历时最长的一次发生在2018年底至2019年初，民主党反对为时任总统特朗普提出的美墨边境墙项目拨款，两党在移民问题上争斗不休，导致政府关门五周。2013年，奥巴马政府期间，一些保守派共和党议员阻挠奥巴马医改法案实施，导致政府关门16天。

眼下，如果国会不能在最后几天达成妥协，从10月1日起，联邦政府部分机构就将关闭，美国将陷入历史上第22次联邦政府关门的窘境。除了军队、边防、消防、公共安全等核心部门的工作人员外，所有人都将被迫休假。如果两党僵局持续较长时间，政府关门对经济的负面影响将会凸显。摩根大通预计，政府每“停摆”一周，美国经济增速就会下降0.1个百分点。

彼得森国际经济研究所高级研究员卡伦·戴南日前表示，美国经济活动似乎在第三季度有所加速，但由于汽车工人罢工、重新开始偿还学生贷款以及可能发生的政府关门，第四季度经济增长应该会出现停顿。安永-博智隆公司首席经济学家格雷戈里·达科预计，第四季度美国经济年化增长率将大幅放缓至0.6%。

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