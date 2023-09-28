新华社墨西哥城9月28日电 综述：中美洲各界表示一个中国原则是国际社会普遍共识和时代潮流

新华社记者

中美洲议会全会26日高票批准关于中国全国人大以常驻观察员身份加入该议会的特别协议，并高票通过包含关于取消台湾地区所谓“立法院”“常驻观察员”地位、接纳中国全国人大成为常驻观察员决议内容的8月全会纪要。中美洲各界人士当天在接受新华社记者采访时纷纷对此表示支持，强调一个中国原则是国际社会普遍共识和时代潮流。

萨尔瓦多立法大会外交关系委员会主席安娜·菲格罗亚表示，中美洲议会是跨国立法机构，其运作不仅需各成员国支持，还需观察员参与。她欢迎中国全国人大以常驻观察员身份加入中美洲议会，并表示，萨中两国建交五年多来，两国合作为萨尔瓦多人民带来许多福祉，中国同中美洲地区加强政治、经济和社会联系，将为地区国家和人民带来更多发展红利。

萨尔瓦多《拉丁日报》社长弗朗西斯科·巴伦西亚认为，中国全国人大以常驻观察员身份加入中美洲议会后，中美洲国家同中国可进一步讨论环境保护等重大议题。加强同中国立法机构的交流，也有助于中美洲国家借鉴中国经验，出台更多利民政策。

巴拿马国际关系学者胡里奥·姚表示，中美洲地区多数国家顺应历史大势，承认一个中国原则，与中国建交或复交。中国全国人大成为中美洲议会常驻观察员，将在助力中美洲地区发展方面发挥更重要作用。

巴拿马政治分析师胡安·卡洛斯·马斯表示，批准中国全国人大以常驻观察员身份加入中美洲议会，对中美洲来说“必要且正确”，体现了国际社会普遍共识。加入中美洲议会等地区重要机制，也反映中方更积极地参与世界政治社会发展的讨论交流。

拉丁美洲社会科学院“当代中国讲堂”主任塞尔希奥·里韦罗表示，批准中国全国人大以常驻观察员身份加入中美洲议会，有助于同倡导多边主义的国家进一步发展合作关系。

近年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯等中美洲和加勒比国家相继与中国建交或复交。今年8月，中美洲议会在尼加拉瓜首都马那瓜召开全会，表决通过关于取消台湾地区立法机构所谓“常驻观察员”地位、接纳中国全国人大成为议会常驻观察员的两项决议。9月22日，中国全国人大常委会委员长赵乐际与中美洲议会议长塞鲁德在北京共同签署了关于中国全国人大以常驻观察员身份加入中美洲议会的协议。（参与记者：吴昊、陈昊佺、范小林）

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