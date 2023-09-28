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哥伦比亚政府官员：哥方期待加入“一带一路”倡议

2023年09月28日21:21 | 来源：新华网
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新华社波哥大9月27日电（记者周盛平）哥伦比亚贸易、工业和旅游部副部长索拉娅·巴尔加斯26日在首都波哥大出席第七届“对话中国”论坛开幕式并发表讲话说，哥政府对加入“一带一路”倡议态度积极，“一带一路”合作项目对哥中企业都是利好。

由中国驻哥使馆、哥伦比亚中国投资贸易商会共同举办的第七届“对话中国”论坛26日在波哥大开幕，来自中哥两国政界、商界和学术界代表围绕“一带一路”这一主题展开热烈研讨。本届论坛演讲嘉宾约50位，话题涉及医疗、科技创新、环境、能源、城市化等众多领域。

巴尔加斯当天在现场接受记者采访时表示，加入“一带一路”倡议对于哥伦比亚来说是“非常重要的议题”，哥伦比亚希望与中国展开更多合作，促进国家和地区的联通。

在26日上午举行的论坛讨论环节，多位哥方专家也表示，“一带一路”倡议已经成为重要的国际合作平台，哥伦比亚不能再错过它带来的重大机遇。

中国驻哥大使朱京阳在开幕式上致辞时说，中哥两国发展理念契合，发展优势互补，希望通过“一带一路”倡议为中哥合作开创更加广阔的未来。

(责编：于洋、张悦)

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