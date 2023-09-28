新华社北京9月28日电 9月28日上午，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛在北京同联合国教科文组织总干事阿祖莱共同出席2023年联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式并分别发表致辞。

彭丽媛和阿祖莱首先共同为获奖的中国儿童少年基金会和巴基斯坦女童教育联盟代表颁奖。

彭丽媛在致辞中表示，中国同联合国教科文组织密切合作特别是设立女童和妇女教育奖，为全球女童和妇女教育发展树立了榜样，提供了宝贵经验，发挥了示范作用。当今世界，女童和妇女教育面临新形势、新要求、新挑战。希望各方进一步加大投入和支持力度，积极发展面向女性的健康教育、数字教育、科学教育，帮助更多女性提高健康水平，增强创新创业能力，助力女性掌握新时代创造幸福生活的“金钥匙”。希望更多人投身女童和妇女教育事业，帮助更多女性通过教育改变自身命运，实现人生价值。彭丽媛表示，中国高度重视保障女性平等受教育权，愿同各方一道努力，促进国际社会交流合作，推动全球女童和妇女教育事业高质量发展。

阿祖莱在致辞中感谢中国政府一直以来为联合国教科文组织提供大力支持，以及彭丽媛教授为促进全球女童和妇女教育事业作出突出贡献，表示教科文组织愿同中方继续加强合作，促进世界女童和妇女教育事业进一步发展。

女童和妇女教育奖是联合国教科文组织在促进女童和妇女教育领域的唯一奖项，今年中国“春蕾计划”和巴基斯坦“星星学校计划”获奖。

联合国系统在京机构代表、有关国家驻华使节、中国学校师生代表、妇女界代表等约300人参加。

颁奖仪式前，彭丽媛会见了阿祖莱。双方就促进世界女童和妇女教育事业发展交换了意见。

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