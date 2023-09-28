乌兹别克斯坦电竞选手法伊济耶夫在杭州萧山机场接受人民网记者采访。人民网 阿尔达克摄

人民网杭州9月28日电 （邓洁、阿尔达克、实习生方明轩）今天上午，结束了亚运比赛的乌兹别克斯坦电竞选手法伊济耶夫（Ulmasbek Fayziev）和队友从杭州萧山机场出发，踏上回国的航班。

这是电竞项目首次被列入亚运会，法伊济耶夫对记者说：“电竞被官方承认，我们为此感到非常自豪。”

此次乌兹别克斯坦派出的电竞团队包括一名教练，五名队员和一位心理医生。“我参加的是《DOTA2》项目，很遗憾没能赢得奖牌，不过我们收获了很多比赛经验。”法伊济耶夫说。

提及对场馆的印象，法伊济耶夫评价道，杭州电竞中心非常炫酷。场馆的设计很人性化，能确保让每个位置的观众清晰看到赛场斗型屏的图像。

谈起亚运会开幕式之夜的场面，法伊济耶夫连说“非常喜欢！太神奇了！”他回忆道：“尽管我们在赛前对中国能举办一场精彩的演出毫不怀疑，然而事实证明，中国人非常善于从平凡中创造惊喜。当天晚上，8万人的体育场内从各个方向的都传来欢呼声，太震撼了！当我们入场绕圈行进的时候，一进入场内时就激动地浑身起鸡皮疙瘩。可以想象，这场精彩的开幕式背后有多少人为此付出努力。”

这是法伊济耶夫第一次来中国，他对杭州的初印象是美丽、干净、先进，唯一让他不太适应的就是气候潮热。但这丝毫没有影响他对杭州的美好评价。

法伊济耶夫对亚运村的服务同样赞不绝口，他表示，各项工作都有条理，很智能化，体现了赛事筹备的高水准。美味的菜品，丰富的娱乐设施、便利的交通、随处可见的志愿者……在他眼里，亚运村本身就像一座小城，有自己独立的基础设施和完备的运行机制。

法伊济耶夫表示，他和队友回国后会稍作放松，然后继续投入训练，准备下一场比赛。“通过这次比赛，我们知道该如何更好地备赛。我相信，今后我们会变得越来越强大。”

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