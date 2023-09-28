史青

今年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年。十年来，在共商共建共享原则的指引下，“一带一路”从理念、倡议、愿景变为现实，从谋篇布局的“大写意”发展为精湛细腻的“工笔画”，已成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。放眼全球，在“一带一路”国际合作的宏阔图景中，非洲国家的积极参与无疑是一道最亮丽的风景。

理念、倡议相得益彰，助力中非关系实现新飞跃。今年也是习近平主席提出人类命运共同体理念、真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年，这些理念与“一带一路”倡议相得益彰，推动中非关系实现重要飞跃。习近平主席两次主持召开中非合作论坛峰会，视频出席2021年第八届部长级会议，宣布“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”等重大对非合作举措，引领中非合作不断跃上新高度。52个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件，在“一带一路”框架下获得资金、贸易、技术支持。

修路筑桥，非洲大陆“旧貌换新颜”。2013年以来，中国在非洲参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施。蒙内铁路、亚吉铁路、刚果（布）国家1号公路、赞比亚下凯富峡水电站、尼日利亚莱基深水港、非洲疾控中心总部等一系列标志性工程不断涌现，有力促进非洲国家经济社会发展。中国企业建设了非洲一半以上无线站点及高速移动宽带网络，累计铺设超过20万公里光纤，服务超过9亿非洲人民，助力非洲大陆发展信息通信产业，使非洲人民享受信息化带来的便利，弥补“数字鸿沟”差距。今年8月，南非总统拉马福萨在中非领导人对话会上高度评价中国为非洲带来的基础设施与能源建设投资，认为这不仅推动了经济多元化发展，还改善了非洲一体化水平。

互利互惠，推动中非经贸合作稳步增长。“一带一路”倡议为中非经贸合作注入强大动力。中国稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，对非洲经济增长的贡献率超过20%。2022年，中非贸易额为2820亿美元，占到非洲对外贸易总额的20%。当前，21个非洲国家已经享受98%输华产品零关税待遇，非洲12国18项农产品在“绿色通道”项下获得输华准入。2022年，中国对非洲直接投资存量超过470亿美元，是2013年的1.8倍。目前，共有3000多家中国企业“深耕非洲”，从传统的制造业、工程建设等领域扩大到科技、电子商务等新兴行业。随着非洲自贸区加速推进，中国企业“扎根非洲”将迎来更多便利和机遇，为中非高质量合作增添新活力。

授之以渔，提升非洲自主发展能力。中国坚定支持非洲国家探索适合本国国情的发展道路，与非洲国家开展减贫合作，通过技能培训、农业合作等方式帮助非洲国家提高农业产量和农产品附加值，推动非洲农业现代化。中国已在非洲建成十余所鲁班工坊，有力促进非洲职业教育发展创新。中国与埃塞俄比亚、尼日利亚等非洲国家建设了25家经贸合作区，建立生产和加工基地并开展本土化经营，由点及面推动非洲工业化。充分发挥非洲水能、太阳能、风能资源丰富特点，中国已在非洲实施南非龙源电力德阿风电项目等数百个清洁能源发电和电网项目，助力非洲发展绿色经济，解决非洲工业化发展能源短缺问题。此外，中国支持非洲落实联合国2030年可持续发展议程，推动“一带一路”倡议同非盟《2063年议程》和各国发展战略进行对接，不断推动中非全面战略合作伙伴关系向前发展。

“一带一路”广受赞誉，中国在非洲的形象越来越好。2021年，“非洲晴雨表”发布报告显示：中国在非影响力排名第一，63%受访者认为中国对本国的政治经济影响“非常”或“比较”积极。2022年，约翰内斯堡智库伊奇科维茨家庭基金会发布报告显示：77%的非洲青年认为中国是对本国最具影响力的外部力量，高于美国和欧盟。2023年，中央广播电视总台联合中国人民大学进行的全球民意调查显示：“一带一路”共建国家的受访者普遍认为“共享发展成果”（53.65%）、“拓展国际市场”（51.54%）、“加强基础设施”（44.47%）是“一带一路”给本国带来的突出影响。

污蔑诽谤，阻挡不了中非共建“一带一路”的大势。国际上有一些势力戴着“有色眼镜”，罔顾事实对“一带一路”进行妖魔化，炒作“新殖民主义”“债务陷阱”等论调，企图干扰破坏中非共建“一带一路”。非洲智库、学者、政客对美西方抹黑言论进行批评和抨击。乌干达总统穆塞韦尼表示“与中国企业的优秀表现相比，西方企业却在持续地忽视非洲的发展诉求，西方应该即刻停止对中非‘一带一路’的谣言中伤”。肯尼亚经济学家安泽斯·瓦里表示“中国在对非合作中一直以一种尊重和务实的风格倾听非洲的诉求，从未以提供资金支持为条件干涉非洲国家内政”。

中国同非洲共建“一带一路”前景光明，未来可期。金秋10月，中国将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，包括开幕式，互联互通、绿色发展、数字经济3场高级别论坛，以及关于贸易畅通、民心相通等6场主题论坛。目前已有包括非洲国家在内的110多个国家代表确认与会，相信这将是一次总结十年“一带一路”成就经验、擘画未来合作蓝图的盛会。明年中国将主办新一届中非合作论坛会议，这将是中非共同期待的又一件大事，双方将再一次共商未来发展大计。站在新的起点上，中非必将进一步深化团结协作，促进各领域合作蓬勃发展，为新时代中非合作注入强大动力活力，为推动构建人类命运共同体树立光辉典范！

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、张悦)