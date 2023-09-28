图为报道截图

人民网讯 综合日媒报道，一名日本媒体的记者自2010年的广州亚运会之后，时隔12年又来采访杭州亚运会。他表示，虽然都是在中国举办，但与广州亚运会相比，杭州亚运会给人带来的科技进步的感受更为强烈。

他在来杭州之前听说扫码支付已经渗透到中国的方方面面，就没有兑换现金。到杭州一看，亚运村媒体中心的食堂只有扫码支付一种方式，大街上也没有看到过用现金购物的场面。在日本国内，虽然人们使用电子货币的场景日渐增加，但远没有普及到这个程度。

另外，当这名记者用英语向志愿者问路时，对方立刻亮出智能手机上的翻译软件来应对。而当他用日语询问时，志愿者中居然有一名会日语的人，并且用日语给指明了方向。这位志愿者流利的日语以及温暖的笑容让他印象深刻。

日本记者在对杭州亚运会开幕式进行报道时指出，演出以“水”为主题，展现出靠近大海的杭州人不惧海浪、敢为人先的精神，同时以3D动画形式展现杭州山水等的数字技术也令人印象深刻。此外，将观众席和舞台连成一体的演出以及大合唱让开幕式更为多彩。

作为开幕式高潮之一的烟花环节，本届亚运会为消除二氧化碳排放对环境带来的负面影响，采用了由最新影像技术呈现的“数字烟花”，体现出重视环保的理念。

在点火环节，大屏幕上显示出来的数字火炬手与现场的第六棒火炬手汪顺一起走到火炬台前，共同点燃主火炬，拉开亚运会的序幕，令现场观众大为震撼。（陈建军）

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