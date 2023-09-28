新华社联合国9月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽27日表示，中方将继续积极参与国际社会有关叙利亚问题的讨论，为政治解决叙利亚问题发挥建设性作用。

耿爽在安理会叙利亚政治人道问题公开会上表示，中方支持并欢迎叙利亚重返阿盟，支持阿拉伯国家团结自强，为解决叙利亚问题注入新动力。中方欢迎叙利亚问题阿拉伯联络小组一致同意在年内召开叙利亚宪法委员会新一轮会议，期待会议取得积极进展。域外国家要充分尊重地区国家和人民意愿，为有关各方沟通协商营造良好的外部环境。

耿爽说，中方支持叙政府为打击恐怖主义、维护国家安全稳定采取必要措施，乐见叙政府主导的反恐行动取得积极进展。中方反对外部势力干涉叙利亚内政、破坏叙利亚安全稳定，反对在叙利亚非法军事存在、开展非法军事行动、非法掠夺叙利亚自然资源。

耿爽表示，今年7月以来，对叙人道救援工作取得新进展。9月19日，途经巴卜海瓦口岸的跨境救援全面恢复，标志着在联合国和叙利亚政府的共同努力下，新的跨境人道救援安排全面落地。各方应努力维护当前积极势头，为叙利亚同联合国良性互动营造有利氛围，并为尽快恢复和提升跨线救援规模付出更大努力。有关捐助方要切实兑现承诺，确保叙全境人道活动获得充足、无差别的资金保障。

耿爽说，国际社会应当支持叙利亚政府加强在人道救援方面的能力建设，拓展在叙人道活动领域，加大对早期恢复的投入，支持叙利亚经济社会实现自主、可持续发展。单边制裁对叙利亚人道局势的负面影响不容忽视、不容否认，必须尽快无条件取消。

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