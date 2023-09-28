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札纳塔斯绿色之风点亮哈萨克斯坦发展之灯

外交部发言人办公室
2023年09月28日14:02 | 来源：外交部发言人办公室
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　　今年是“一带一路”倡议提出10周年。十年一路走来，“一带一路”倡议始终不忘初心、不惧风雨、披荆斩棘，从愿景走向现实，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“合作丰碑”，成为深受欢迎的国际公共产品和的国际合作平台。

　　倡议好不好、项目实不实，参与的国家和人民最有发言权。近期，来自70个发展中国家的80多名记者来华，采访“一带一路”项目的中方承建机构和参与人员，用一篇篇现场报道现身说法，生动讲述共建“一带一路”的真实故事。

　　本篇为哈萨克斯坦、阿塞拜疆记者对札纳塔斯风电项目的报道摘要。

　　各国记者参访中国电建

　　哈萨克斯坦“头条新闻”信息网出版主编迪丽亚拉·叶尔马甘别托娃报道称，札纳塔斯风电项目使哈萨克斯坦成为中亚绿色能源领域的领导者，当地民众积极欢迎该项目在哈落户，哈萨克斯坦专家团队则迅速掌握该项目关键技术，并已全面接管电站。作为可再生能源开发和建设领域的领军企业，中国电建积极开拓哈萨克斯坦市场，聚焦风电、光伏和水电站开发，发挥全产业链优势，以科学合理的规划设计和高效可靠的开发模式，为哈萨克斯坦向绿色经济转型作出贡献。

　　哈萨克斯坦记者采访中国电建负责人

　　截至2022年底，中国企业在哈萨克斯坦参建的可再生能源项目总装机容量已超过1000兆瓦。在共建“一带一路”框架下，新能源领域合作成为哈中能源合作成就斐然的一个生动缩影，积极推动了哈萨克斯坦经济社会发展。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中国将继续同哈萨克斯坦加强可再生能源领域合作，同时也为两国基础设施互联互通积极贡献力量。

　　哈萨克斯坦记者报道截图

　　阿塞拜疆里海国际广播电视公司记者尼加尔·拉赫曼诺娃报道称，新能源是未来之源，风电项目代表未来，中国致力于同中亚和外高加索等地区发展新能源合作。札纳塔斯风电场采用中国先进风机设备，配备有偏航系统，可根据风速情况自动调节和启停机组，该系统的自动化、智能化、灵敏度持续提升。

　　阿塞拜疆记者报道截图

　　札纳塔斯风电场位于戈壁滩上，全年有5、6个月的时间处于冬季，面临狂风、暴雪、冻土等恶劣自然条件的挑战。项目建设期间，当地爆发新冠肺炎疫情，但中国企业突破重重困难，最终圆满建成这个中亚最大的风电项目。中国企业通过该项目为当地创造了300多个就业岗位，培养了一批技术人员，其中一些当地工程师已成为风电场的运营主力。中国企业还为当地修缮街心公园、建设游泳池、捐赠救护车等，与当地居民建立了融洽的关系，真正实现了“心相通”。

　

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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