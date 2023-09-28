人民网北京9月28日电 （孙鸿宇）9月27日，中法社会工作研讨交流会在京举办。会议由中国社会工作联合会、法国驻华大使馆联合主办，旨在促进双方在社会工作领域的交流、研讨和合作，重点围绕困难群体的社会服务与民生保障、中法两国医务社会工作的现状与前景等议题展开。

会议现场。主办方供图

国务院研究室原主任、中国社会工作联合会学术委员会主任魏礼群，中国社会工作联合会会长陈存根，司法部原副部长刘振宇，中国新闻文化促进会会长张首映，法国驻华大使馆公使衔参赞白美燕出席会议。会议采取线上线下相结合的方式进行，中法双方社会工作领域专家学者以及社工代表参加线下会议。

中国社会工作联合会会长陈存根致辞。主办方供图

陈存根在致辞中表示，中法友谊源远流长，两国政府和人民长期以来保持密切联系，在两国元首的推动下，民间组织交往也日益频繁，期待双方在社会工作领域开展更多务实有效的合作。

法国驻华大使馆公使衔参赞白美燕致辞。主办方供图

白美燕对中国社会工作的发展表示印象深刻，她认为关心人的福祉是双方交流讨论的核心，也是中法双方开展更多交流合作的基础。她希望通过这次会议为双方开启新的合作领域，进一步丰富中法两国双边合作内容，促进两国社会多元化发展。

中国社会工作联合会副会长周惠介绍了中国社会工作发展情况。法国社会工作高级委员会副会长塞西尔·肖莱介绍了法国社会工作发展情况以及遇到的问题。

参会嘉宾合影留念。主办方供图

据悉，此次会议是落实中法两国元首会晤共识的一项重要举措，后续双方将在此次会议基础上进一步开展社会工作领域的交流合作，共同发挥社会工作的专业优势，服务两国人民福祉，为推动中法民间交流、实现民心相通而共同努力。

会议由中国社会工作联合会国际交流合作执行负责人刘利嘉与法国驻华大使馆社会事务参赞哲凯共同主持。中国社会工作联合会副会长戴爱姣、乔恒、周冰，研究室主任张本平，国际交流事务负责人倪健等参加了线下会议。

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