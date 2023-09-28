人民网罗马9月27日电 （记者孔歌）由中国驻意大利大使馆文化处主办、中国驻罗马旅游办事处承办的“天涯共此时——中秋节”文旅沙龙活动27日在罗马音乐学院音乐厅举行。罗马音乐学院是全世界最古老的音乐学院之一，该学院音乐厅是国际著名乐团罗马国立圣西西里亚学院管弦团的常驻音乐厅。

中国驻意大利大使馆文化处参赞张凌霄、意大利国家旅游局中国办事处首席代表克里斯·瓦洛蒂、意大利农业部政策中心主任贝舍·亚历桑德拉、罗马市议员瓦莱里奥·卡西尼、罗马音乐学院院长弗兰可·安东尼奥·米朗兹、意中协会主席玛丽亚·罗萨等百余位各界代表出席活动。

本次活动以“天涯共此时——中秋节”为主题，突出中秋节文化符号，会场设置中国旅游图片展，向来宾展示了景区景点、自然风光、美丽乡村、非遗文化等中国文旅资源。来宾还共同观看了“天涯共此时——中秋节”视频，感受中秋节的文化元素和浓郁氛围。

本次活动举办期间正值第19届亚洲运动会在杭州举行，活动中，“你好！中国”旅游推广标识宣传以及中国旅游课程之杭州博物馆系列介绍备受关注，通过良渚博物院、中国茶叶博物馆、中国丝绸博物馆、中国围棋博物馆等展示介绍，帮助嘉宾们感受杭州的历史和独特的文化氛围。

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