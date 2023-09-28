人民网雅加达9月28日电 （记者李培松）9月27日下午，2023年中印尼文化翻译与出版论坛在印度尼西亚阿拉扎大学举办。

出席论坛的中印尼专家合影。阿拉扎大学孔子学院供图

该论坛由中国科技资料进出口有限责任公司和阿拉扎大学孔子学院共同组织，旨在促进中印尼之间的文化交流与合作，已成功举办三届。20多位来自中印尼两国的文学、翻译和出版领域的专家学者出席本次论坛，吸引了近百名印尼高校中文系的师生参加。

阿拉扎大学孔子学院副理事长穆尼和中国科技资料进出口公司副总经理李燕分别发表欢迎辞，强调中印尼两国翻译互动的重要性，以及加强文化交流合作的迫切性。

印尼华社人物传记作家和资深媒体人丁见分析了人工智能在促进跨文化交流方面的潜力，并结合具体实践，论述了有关提高机器翻译质量的方法和经验。雅加达松林翻译社社长、印尼国际日报编辑陈诵林从专业翻译的角度探讨了中文和印尼文之间面临的新机遇和新挑战。北京出版集团董事曹蕾从加强中印尼两国出版界合作的角度提出了一系列切实可行的建议，强调了文化出版在促进两国友好关系方面的关键作用。

与会者表示，本次论坛为两国文化交流与出版合作提供了一个有益的平台。

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