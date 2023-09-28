人民网华沙9月27日电 （记者李增伟、禹丽敏）中国驻波兰大使馆26日晚隆重举行国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立74周年。波兰外交部副国务秘书格尔维尔、西里西亚省省长海乌斯托夫斯基、卢布林省副省长沃伊切霍夫斯基等波政要、各界友好人士、各国驻波使节及中资机构、华侨华人和留学生代表等600余人出席。

中国驻波兰大使孙霖江在致辞中表示，新中国成立74年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。当前中国经济回升向好，潜力大、活力足，正在为世界经济复苏增长提供不竭动力。

孙霖江强调，今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念、“一带一路”倡议十周年。十年来，构建人类命运共同体的实践稳步推进，取得全方位、开创性的丰硕成果，共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议落地生根，给世界带来了繁荣稳定的巨大红利，给各国创造了扎扎实实的民生福祉。

孙霖江指出，中波友谊源远流长，建交74年来，友谊与合作始终是中波关系主基调。近年来，在习近平主席和杜达总统的共同擘画和战略引领下，中波关系健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。中方愿同波方共同努力，不断深化传统友谊和务实合作，持续提升中波全面战略伙伴关系水平，切实造福两国和两国人民。

格尔维尔热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，盛赞中国发展成就，高度评价中方在创造全球经济繁荣、维护世界和平稳定方面发挥的积极作用，祝愿中国式现代化进程不断取得成功。格尔维尔表示，自1949年建交以来，波中关系持续向前发展，政治、经贸、科技、人文领域交流不断深入，期待波中合作为两国和两国人民创造更美好未来。

来宾们向中华人民共和国成立74周年致以诚挚祝贺，盛赞中国取得的发展成就，期待中波关系实现更大发展，祝愿中波友谊万古长青。在波华侨华人纷纷表示，为祖国的伟大成就深感骄傲，愿积极推动中波民间交往，为促进中波友好和中华民族伟大复兴事业贡献力量。

招待会气氛友好热烈。西里西亚歌舞团为来宾献上波兰传统民歌《卡罗琳卡》《森林中的少女》和中国民歌《摇篮曲》，中国民乐艺术家带来古筝、箜篌合奏《夕阳箫鼓》，波兰青年钢琴家倾情演奏《肖邦降A大调波兰舞曲》《浏阳河》，中国留学生“芳华”合唱团动情演唱《我爱你中国》和波兰民歌《小杜鹃》，获得来宾阵阵掌声。

与会嘉宾共同观看了“中国经济发展成就”图片展和共建“一带一路”十周年等精彩短片集。招待会现场摆放的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》等书籍、画册宣传品，吸引来宾纷纷驻足观看、取阅。

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