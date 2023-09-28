人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻波兰大使馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年09月28日09:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华沙9月27日电 （记者李增伟、禹丽敏）中国驻波兰大使馆26日晚隆重举行国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立74周年。波兰外交部副国务秘书格尔维尔、西里西亚省省长海乌斯托夫斯基、卢布林省副省长沃伊切霍夫斯基等波政要、各界友好人士、各国驻波使节及中资机构、华侨华人和留学生代表等600余人出席。

中国驻波兰大使孙霖江在致辞中表示，新中国成立74年来，在中国共产党的坚强领导下，中国人民创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。当前中国经济回升向好，潜力大、活力足，正在为世界经济复苏增长提供不竭动力。

孙霖江强调，今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念、“一带一路”倡议十周年。十年来，构建人类命运共同体的实践稳步推进，取得全方位、开创性的丰硕成果，共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议落地生根，给世界带来了繁荣稳定的巨大红利，给各国创造了扎扎实实的民生福祉。

孙霖江指出，中波友谊源远流长，建交74年来，友谊与合作始终是中波关系主基调。近年来，在习近平主席和杜达总统的共同擘画和战略引领下，中波关系健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。中方愿同波方共同努力，不断深化传统友谊和务实合作，持续提升中波全面战略伙伴关系水平，切实造福两国和两国人民。

格尔维尔热烈祝贺中华人民共和国成立74周年，盛赞中国发展成就，高度评价中方在创造全球经济繁荣、维护世界和平稳定方面发挥的积极作用，祝愿中国式现代化进程不断取得成功。格尔维尔表示，自1949年建交以来，波中关系持续向前发展，政治、经贸、科技、人文领域交流不断深入，期待波中合作为两国和两国人民创造更美好未来。

来宾们向中华人民共和国成立74周年致以诚挚祝贺，盛赞中国取得的发展成就，期待中波关系实现更大发展，祝愿中波友谊万古长青。在波华侨华人纷纷表示，为祖国的伟大成就深感骄傲，愿积极推动中波民间交往，为促进中波友好和中华民族伟大复兴事业贡献力量。

招待会气氛友好热烈。西里西亚歌舞团为来宾献上波兰传统民歌《卡罗琳卡》《森林中的少女》和中国民歌《摇篮曲》，中国民乐艺术家带来古筝、箜篌合奏《夕阳箫鼓》，波兰青年钢琴家倾情演奏《肖邦降A大调波兰舞曲》《浏阳河》，中国留学生“芳华”合唱团动情演唱《我爱你中国》和波兰民歌《小杜鹃》，获得来宾阵阵掌声。

与会嘉宾共同观看了“中国经济发展成就”图片展和共建“一带一路”十周年等精彩短片集。招待会现场摆放的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》等书籍、画册宣传品，吸引来宾纷纷驻足观看、取阅。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部