新华社上海9月27日电（记者童昊、许晓青）第四届中国—阿拉伯国家改革发展论坛26日在上海举办。来自中国和17个阿拉伯国家的专家学者与会。

本届论坛由外交部依托中阿改革发展研究中心举办，聚焦落实首届中国—阿拉伯国家峰会成果和全力构建面向新时代的中阿命运共同体，中阿专家学者围绕“高质量共建‘一带一路’，推动中阿合作提质升级”和“落实全球发展倡议，探索独立自主的现代化道路”两大议题进行深入交流研讨。

中国政府中东问题特使翟隽表示，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，中阿共建“一带一路”成果丰硕。中方愿同阿方一道努力，以落实首届中阿峰会成果为契机，共同把“一带一路”建成和平发展、开放包容、绿色创新、互学互鉴之路。欢迎阿拉伯国家积极参与第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，作出独特而重要的贡献。

阿方与会代表高度赞赏共建“一带一路”倡议，表示阿中共建“一带一路”为推动双方共同发展繁荣作出重要贡献。共建“一带一路”倡议作为重要国际公共产品和国际合作平台，将助力阿拉伯国家实现跨越式发展，阿方愿同中方继续高质量共建“一带一路”，全力构建面向新时代的阿中命运共同体。

中阿改革发展论坛曾于2018年、2019年和2022年举办三届，为中阿加强治国理政经验交流搭建了有效平台。

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