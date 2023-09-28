新华社济南9月27日电 题：为推动世界文明包容互鉴贡献中国智慧——来自第九届尼山世界文明论坛开幕式的声音

新华社记者吴书光、孙晓辉、马卓言

第九届尼山世界文明论坛开幕式27日在山东曲阜举行。与会中外人士围绕“全人类共同价值与人类命运共同体——加强文明交流互鉴共同应对全球挑战”的主题深入探讨交流。

与会嘉宾高度评价中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，对弘扬全人类共同价值表示高度认同。他们表示，中国传统思想文化中蕴含着丰富的对外交往和治国理政智慧，相关倡议超越了所谓“普世价值”的狭隘局限，体现了命运与共的价值追求，为推动不同文明包容共存、交流互鉴贡献了中国智慧。

吉尔吉斯斯坦副总理埃迪尔·拜萨洛夫表示，当前世界面临着气候变化等一系列共同挑战，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议恰逢其时，为推动全球共同努力、实现普遍繁荣和共同安全指引路径。

拜萨洛夫表示，中国在脱贫和现代化建设方面取得了举世瞩目的成就，已成为全球经济增长的重要引擎，吉尔吉斯斯坦和中国保持着真诚友好关系，期待能够参与到中国的发展进程中，实现更多互利合作。

论坛举办地曲阜尼山是孔子的诞生地。嘉宾们认为，由孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想，不仅对中华文明产生了深刻影响，也为世界文明进步提供了启迪借鉴。

斯里兰卡议长马欣达·阿贝瓦德纳在视频致辞中表示，当今社会多元文化并存，以儒家思想为代表的中国传统思想强调和谐仁爱等价值观，有助于促进不同种族和群体间的理解与合作，在社会治理方面带给斯里兰卡诸多启发。

国际奥委会主席托马斯·巴赫在视频致辞中说，在相互尊重基础上开展对话和交流，加深世界不同文明之间的相互理解，这是中国传统思想中蕴含的深刻智慧。

多位与会专家学者表示，世界多极化潮流不可阻挡，霸权主义、单边行径给全球和平稳定造成严重威胁，需要各国达成和平发展的共识，培养共同体意识。

“霸权主义是过时的危险思维。”美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯表示，在新的多极化的世界里，各国比以往任何时候都更加依赖彼此，各国需要团结协作，加强思想交流互鉴，从古人的智慧中汲取营养。

清华大学国学研究院院长陈来表示，推动构建人类命运共同体需要凝聚各国人民的价值共识，汇聚各国人民的精神力量。全人类共同价值的提出，为推动构建人类命运共同体提供了重要价值支撑。

“全人类共同价值正逐渐转化为一些国家的外交政策，在国际公共政策领域得到越来越多的体现，感召力日益增强。在全球范围内，构建人类命运共同体的价值共识正不断汇聚。”陈来说。

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