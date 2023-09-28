新华社内罗毕9月27日电（记者黎华玲）非盟发展署-非洲发展新伙伴计划、中国驻非盟使团和中国科学院27日同非洲农业技术基金会、肯尼亚国家创新局、肯尼亚乔莫·肯雅塔农业技术大学、中国农业科学院及中非创新合作中心，联合发布“加强中非带路科技创新，促进非洲可持续发展”倡议。

该倡议得到来自中国及非洲的百余名科学家一致认可。根据倡议，中非各参与方将共同发起“非洲粮-水-环境保护与发展科学行动计划”，建立中国科教机构-非盟发展署-国际组织间科技创新合作与交流机制，从而加强各方的科技创新合作、成果共享和应用、能力建设及人才培养，为非洲粮食安全、水资源安全和生物多样性保护等作出贡献。

中非双方在倡议中共同提出2024年至2027年在粮食生产、水资源管理、生物多样性保护等领域开展科教创新合作的优先事项，包括加强农业科技创新，推动农业生产方式的转型和升级，提高粮食生产效率和质量；提供技术支持和培训，帮助农民掌握现代农业技术和管理方法，提高其农业生产能力；创新生物多样性监测方法和研究手段；加强水资源与水环境科学研究和监测，推动水资源的可持续利用和管理等。

倡议建议，在促进非洲粮食安全、生物多样性保护和水资源科学管理等领域，每三年在中国与非洲轮流举办一次国际论坛，交流科技创新成果、评估技术应用成效并调整优先发展方向。

本月25日至27日，中非双方在肯尼亚首都内罗毕召开“南南合作：中非科技合作与创新促进非洲社会经济发展论坛研讨会”。来自中国以及肯尼亚、南非、埃塞俄比亚、马达加斯加、坦桑尼亚、埃及等“一带一路”沿线非洲国家的百余名大学、科研机构和国际组织的科学家汇聚一堂，探讨粮食生产转型、生物多样性保护及水资源科学管理等议题。

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