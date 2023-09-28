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哥斯达黎加因移民危机进入紧急状态

2023年09月28日08:16 | 来源：新华网
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　　新华社圣何塞9月27日电（记者范小林）哥斯达黎加27日因移民危机进入紧急状态。

　　哥斯达黎加总统查韦斯26日在新闻发布会上说，入境移民人数激增导致哥斯达黎加不堪重负，他已责令哥国家紧急委员会宣布该国将进入紧急状态。紧急状态法于27日生效。

　　哥国家紧急委员会主席皮卡多27日说，紧急状态法生效后，国家紧急委员会和其他政府机构可依法增加额外的资金，增强警力并提高移民收容所运营能力，以更好地管理涌入的移民。

　　哥斯达黎加政府的统计数据显示，今年以来，进入该国的移民人数激增，累计达38.6万人。仅9月起不到一个月内，就有超过6万名移民从哥斯达黎加与巴拿马交界的边境城镇帕索卡诺阿斯入境，而该城镇本地居民人口不足2万。哥当局8月底曾宣布帕索卡诺阿斯地区因移民人数激增进入紧急状态。

　　据报道，近年来大量非法移民试图通过美国和墨西哥边境进入美国，哥斯达黎加、巴拿马是这些移民的主要过境国。查韦斯8月底曾表示，拉美地区的移民危机日趋严峻，这不是单个国家可以解决的问题，需要多个国家协调努力。

(责编：崔越、刘叶婷)

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