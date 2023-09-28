全人类共同价值既是人类文明的共同财富，也是破解当今时代难题的钥匙。弘扬全人类共同价值，才能凝聚最广泛的国际共识，实现最广泛的国际团结

当今时代，每一秒钟都是马克思所说的“世界时间”。各国命运与共、利益与共、深度联结。

2015年9月28日，习近平主席出席第七十届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，首次提出全人类共同价值：“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值，也是联合国的崇高目标。”全人类共同价值深刻揭示当今世界不同制度、不同文明、不同国家间的最大价值公约数，为促进人类文明进步凝聚价值共识，为创造人类美好未来提供精神动力。

（一）

纵观全球，各国历史、文化、制度、发展水平不尽相同，但和平、发展、公平、正义、民主、自由是各国人民共同的价值追求。

全人类共同价值的六大要素贯通了个人、国家、世界多个层面，蕴含着不同文明对价值内涵和价值实现的共通点。和平与发展是各国人民的共同事业，是人类追求一切其他价值目标的基础所在，是增进人民福祉的重要条件；公平正义是各国人民的共同理想，反映在一国内部以及国家间建立良性合理秩序的规范性要求；民主自由是各国人民的共同追求，是共同权利而非某些人的专利，是人类文明进步的重要标志。

以全人类共同价值为指引，才能推动人类社会发展进步。个别西方大国长期将自身价值观视为“先进”价值观，将其他国家、其他文明的价值观视为“落后”价值观，热衷于对外搞价值观输出扩张。冷战结束后，所谓“历史终结论”一度甚嚣尘上，即是这种傲慢心理的体现。今天，个别西方大国刻意渲染所谓“民主对抗威权”虚假叙事，亦是这种价值观霸权的新变种。与这种在价值观问题上搞自我中心和二元对立的错误做法不同，全人类共同价值超越文明、国别、制度、党派的藩篱，凝练概括全人类的基本价值共识，得到了国际社会的广泛认同。弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，已写入中国和许多国家的联合声明。

全人类共同价值源于人类共同的追求和实践，服务于人类文明进步，为建设一个更加美好的世界提供了正确理念指引。正如日本前首相鸠山由纪夫所指出的，各国虽然社会制度不同，但都应着眼于弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由等共同价值，如果过分关注价值观和政策上的差异，就很容易掉入零和博弈的陷阱。

（二）

不同的价值理念，带来不同的行事做派。

历史和现实共同说明，在价值观问题上搞二元对立、一元化只会制造灾难，以开放包容精神拥抱共同价值才能推动人类社会发展进步。全人类共同价值具有内在的包容性，倡导以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对价值实现路径的探索，把全人类共同价值具体地、现实地体现到实现本国人民利益的实践中去。

弘扬全人类共同价值，就要倡导文明交流互鉴。各美其美，美美与共。多样性是人类文明的魅力所在，更是世界发展的活力和动力之源。文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别，只有在交流中才能融合，在融合中才能进步。以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，才能推动文明不断发展进步，绘就人类历史的宏伟画卷。

弘扬全人类共同价值，就要反对意识形态对抗。和实生物，同则不继。意识形态对抗不符合时代发展潮流。评判一国社会制度好不好、发展模式行不行，实践最有说服力，人民最有发言权。只有秉持“和而不同”的相处之道，尊重不同社会制度，平等相待，不干涉别国内政，不搞意识形态输出，才能以真诚对话消弭隔阂与误解，以兼容并蓄实现共同进步。

（三）

当前，世界进入新的动荡变革期，正在经历大调整、大分化、大重组，不确定、不稳定、难预料因素增多。坚持以全人类共同价值为指引，才能在历史发展的关键当口明确该坚持什么、反对什么，推动历史车轮向着光明的前途前进。

环顾世界，局部地区战乱冲突造成的人类苦难仍在继续；全球仍有约7.35亿饥饿人口；联合国2030年可持续发展目标包含169个具体目标，只有15%步入正轨，许多目标甚至出现逆转……各国代表齐聚联合国总部参加第七十八届联合国大会一般性辩论之际，联合国秘书长古特雷斯发出警示：“我们聚集在人类面临巨大挑战之际——从日益恶化的气候紧急情况到不断升级的冲突、全球生活成本危机、加剧的不平等和剧烈的技术颠覆。”

弘扬全人类共同价值，才能凝聚最广泛的国际共识，推动完善全球治理。为了实现和平与发展，国际社会要遵循联合国宪章的宗旨和原则，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，要尊重各国发展权利，推动发展问题重回国际议程的核心，共同培育全球发展新动能。为了实现公平正义，要争取权利平等、机会平等、规则平等，国际规则要依据联合国宪章宗旨和原则，由大家共同书写、共同维护，要进一步提升全球南方国家在国际事务中的代表性和话语权。为了实现民主自由，国际社会要尊重和支持各国人民对发展道路的自主选择，支持各国根据本国国情探索民主发展之路，共同丰富发展人类政治文明。

弘扬全人类共同价值，才能实现最广泛的国际团结，共同应对全球挑战。近年来，个别西方大国为了维护霸权，将意识形态和价值观作为打压他国、推进地缘战略的工具，企图将世界拖入“新冷战”。面对这一严峻风险，国际社会要共同反对冷战思维和阵营对抗，反对“脱钩断链”和“小院高墙”，汇聚合力促进和平与发展；要共同反对将“家法帮规”包装成国际规则，反对以“小圈子”冲击真正的多边主义，坚定维护公平正义；要共同反对打着民主旗号对外搞干涉、行霸权，反对干扰破坏各国自主选择发展道路，有力捍卫民主自由。

全人类共同价值既是人类文明的共同财富，也是破解当今时代难题的钥匙。作为全人类共同价值的提出者，中国将继续携手各方，积极践行全人类共同价值，共行天下大道，共应时代挑战，推动构建人类命运共同体，开创世界美好未来。

《 人民日报 》（ 2023年09月28日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)