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第二条连接中蒙俄国际道路运输通道试运行完成

2023年09月28日00:08 | 来源：新华网
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新华社北京9月27日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者27日从交通运输部获悉，随着中蒙俄沿亚洲公路网4号线（AH4）国际道路运输试运行车队顺利抵达俄罗斯新西伯利亚，AH4成为继AH3后第二条连接中蒙俄三国的国际道路运输通道。

此次中蒙俄沿亚洲公路网4号线国际道路运输试运行活动于北京时间9月22日从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市发车，经塔克什肯公路口岸出境，进入蒙古国布尔干口岸后，经科布多省、巴彦乌勒盖省、查干诺尔口岸，进入俄罗斯塔尚塔口岸、阿尔泰斯克市、巴尔瑙尔市，最终抵达此次试运行活动终点——新西伯利亚。

当地时间27日14时许，试运行活动接车仪式在新西伯利亚举行。交通运输部运输服务司副司长宣登殿在接车仪式上表示，通过此次试运行活动，中蒙俄三国代表团对三国沿线的基础设施、通关查验和经济社会发展等情况有了更深入的认识，为后续正式开通国际道路直达运输积累了宝贵经验。希望中蒙俄三国以此次试运行为契机，积极推动三国《关于沿亚洲公路网国际道路运输政府间协定》全面实施，加快互联互通建设，合力改善通关环境，推进运输便利化；同时希望中蒙俄三国有关主管部门、地方政府和运输企业进一步加强沟通协调，积极推动提升中蒙、中俄及中蒙俄等国际道路运输便利化水平，为推进中蒙俄经济走廊建设作出更大贡献。

据介绍，此次试运行活动由中蒙俄三国交通运输主管部门联合举行。三国共派出9辆国际道路货运车辆组成试运行车队，三国交通运输主管部门和相关单位也派员全程参加了试运行活动。

下一步，中蒙俄三方将研究完善人员和车辆通关、司乘人员服务保障、车辆应急维修等措施，合力推动AH4国际道路运输尽早实现常态化运行，开通更多直达运输线路。

(责编：卫嘉、白宇)

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