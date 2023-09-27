新华社北京9月27日电 9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同匈牙利外长西雅尔多通电话。

王毅说，匈牙利是第一个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。在习近平主席和欧尔班总理战略引领下，中匈共建“一带一路”成果丰硕，树立了新型国际关系的良好典范。中方欢迎匈方出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，愿同匈方以此契机，增进互信与友谊，为中匈关系下一步发展作出新的战略规划，注入新的强劲动力。中方愿同匈方一道，把匈塞铁路项目建设好，共同打造中匈务实合作样板。

王毅表示，欧盟对中国电动汽车采取反补贴调查有违国际贸易基本规则，很可能扰乱全球汽车产业链供应链。中方坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，与欧盟发展方向完全一致。中欧是伙伴而不是对手。制造业的提升要靠公平竞争，而不是保护主义。希望匈方继续推动欧盟采取更为积极开放的对华合作政策，和中方共同践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，推动中欧关系健康稳定发展。

西雅尔多表示，匈中共建“一带一路”合作取得重要成果，匈方从中获益良多。匈方将积极参与第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，继续深化匈中共建“一带一路”合作，扎实推进匈塞铁路建设，推动两国关系进一步发展。匈方强烈反对与中国“脱钩”，希望欧中紧密合作，不支持欧盟采取任何不利于公平竞争与合作的举措。匈方赞赏中方为欧洲实现和平作出的努力，希中方继续为此发挥积极作用。

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