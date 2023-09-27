人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅同匈牙利外长西雅尔多通电话

2023年09月27日23:49 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月27日电 9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同匈牙利外长西雅尔多通电话。

王毅说，匈牙利是第一个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。在习近平主席和欧尔班总理战略引领下，中匈共建“一带一路”成果丰硕，树立了新型国际关系的良好典范。中方欢迎匈方出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，愿同匈方以此契机，增进互信与友谊，为中匈关系下一步发展作出新的战略规划，注入新的强劲动力。中方愿同匈方一道，把匈塞铁路项目建设好，共同打造中匈务实合作样板。

王毅表示，欧盟对中国电动汽车采取反补贴调查有违国际贸易基本规则，很可能扰乱全球汽车产业链供应链。中方坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，与欧盟发展方向完全一致。中欧是伙伴而不是对手。制造业的提升要靠公平竞争，而不是保护主义。希望匈方继续推动欧盟采取更为积极开放的对华合作政策，和中方共同践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，推动中欧关系健康稳定发展。

西雅尔多表示，匈中共建“一带一路”合作取得重要成果，匈方从中获益良多。匈方将积极参与第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，继续深化匈中共建“一带一路”合作，扎实推进匈塞铁路建设，推动两国关系进一步发展。匈方强烈反对与中国“脱钩”，希望欧中紧密合作，不支持欧盟采取任何不利于公平竞争与合作的举措。匈方赞赏中方为欧洲实现和平作出的努力，希中方继续为此发挥积极作用。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部