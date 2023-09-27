与会的曾赴华留学部分教师学者与中越两国研究生代表亲切交谈。人民网记者 杨晔摄

人民网河内9月27日电 （记者杨晔）越南河内国家大学下属社会与人文科学大学27日举行赴华留学教师学者迎中秋座谈会，中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟，越南河内国家大学下属社会与人文科学大学校长黄英俊，该校曾赴华留学的部分教师学者与中越两国研究生代表等30余人出席了座谈会。

郑大伟表示，在中秋佳节到来之际，中越两国教师学者共聚一堂。中越高等教育与院校交流合作，是两国政府高度重视的工作。2023年以来，两国高校与留学生交流互访取得很大进展。希望两国从事中越文化教学研究的师生继续传承中越传统友谊，做两国友好的桥梁与使者，为扩大两国在各领域交流与合作添砖加瓦。

黄英俊表示，越中两国高等教育合作不断发展，越南河内国家大学下属社会与人文科学大学与中方院校开展了很多友好交流合作项目，在教师互访与互派留学生等方面实现了质和量的快速发展，为巩固发展越中传统友好关系做出了贡献。祝愿与会的两国嘉宾中秋快乐，共度佳节。

与会的曾赴华留学部分越南教师学者与中越两国研究生代表在友好热烈的气氛中发言，深情回忆了赴华留学岁月与在越学习交流的心得体会。大家表示，将为增进两国文化互鉴与人民交流贡献力量。

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