人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

越南河内国家大学下属社会与人文科学大学举行赴华留学教师代表迎中秋座谈会

2023年09月27日20:05 | 来源：人民网-国际频道
小字号

与会的曾赴华留学部分教师学者与中越两国研究生代表亲切交谈。人民网记者 杨晔摄

人民网河内9月27日电 （记者杨晔）越南河内国家大学下属社会与人文科学大学27日举行赴华留学教师学者迎中秋座谈会，中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟，越南河内国家大学下属社会与人文科学大学校长黄英俊，该校曾赴华留学的部分教师学者与中越两国研究生代表等30余人出席了座谈会。

郑大伟表示，在中秋佳节到来之际，中越两国教师学者共聚一堂。中越高等教育与院校交流合作，是两国政府高度重视的工作。2023年以来，两国高校与留学生交流互访取得很大进展。希望两国从事中越文化教学研究的师生继续传承中越传统友谊，做两国友好的桥梁与使者，为扩大两国在各领域交流与合作添砖加瓦。

黄英俊表示，越中两国高等教育合作不断发展，越南河内国家大学下属社会与人文科学大学与中方院校开展了很多友好交流合作项目，在教师互访与互派留学生等方面实现了质和量的快速发展，为巩固发展越中传统友好关系做出了贡献。祝愿与会的两国嘉宾中秋快乐，共度佳节。

与会的曾赴华留学部分越南教师学者与中越两国研究生代表在友好热烈的气氛中发言，深情回忆了赴华留学岁月与在越学习交流的心得体会。大家表示，将为增进两国文化互鉴与人民交流贡献力量。

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部