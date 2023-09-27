人民网柏林9月27日电 （记者刘仲华）9月26日，在联合国人权理事会第54届会议上，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使发言，呼吁各方在平等和相互尊重基础上开展对话交流，加强合作，应对挑战，携手构建人类命运共同体。

陈旭指出，促进和保护人权是人类社会的共同追求。实现人人得享人权的崇高目标，不能脱离不同国家的社会政治条件和历史文化传统。中国坚持人民至上，坚持走适合本国国情的人权发展道路，全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，取得了举世瞩目的人权成就。中国新疆、西藏繁荣稳定；香港特别行政区民众依法享有广泛权利和自由。

陈旭强调，一国人权状况好不好，不能以别的国家的标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国内政的政治工具。英国、美国等西方国家存在严重的种族主义、排外主义和宗教歧视，贫困失业等社会问题层出不穷，穆斯林、难移民、非洲人及非洲人后裔、土著人等少数群体权利受到侵犯。他们对自身侵犯人权问题视而不见，却对发展中国家肆意攻击，这种将人权问题政治化、工具化、武器化的行径不得人心。

陈旭表示，当今世界，各种新旧问题与复杂矛盾叠加碰撞，人类社会面临前所未有的挑战。中方今天发布了《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，系统阐述构建人类命运共同体理念思想内涵和生动实践，强调中方将坚持和平发展，致力合作共赢。今年也是《世界人权宣言》75周年和《维也纳宣言和行动纲领》30周年，中方呼吁各国在平等和相互尊重基础上开展对话交流，加强合作，应对挑战，携手构建人类命运共同体。

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