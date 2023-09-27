人民网罗马9月27日电 （记者谢亚宏）近日，由希腊比雷埃夫斯市政府、雅典中国文化中心、中远海运比雷埃夫斯港口有限公司、中国对外文化交流协会联合主办，中国驻希腊使馆支持，中希时报承办的“天涯共此时——比雷埃夫斯国际美食节”在比雷埃夫斯市亚历山大广场成功举办。比雷埃夫斯市副市长扎拉克丽、中国驻希腊使馆参赞王滢、雅典中国文化中心主任任刃、中远海运比港有限公司项目部总经理阳张、希腊武术联合会秘书长以及参加美食节活动的秘鲁、巴拿马、多米尼加驻希腊使馆代表和希腊各界民众数百人出席了活动。

开幕式上，比雷埃夫斯市副市长扎拉克丽致辞称，比雷埃夫斯市是一个开放和包容的城市，感谢多国使馆、文化机构和当地民众对美食节的支持。王滢代表中国驻希腊使馆致辞，感谢比雷埃夫斯市政府连续两年举办这一促进多元文化交流和融合的盛会，在中国传统节日中秋节来临之际，祝大家生活愉快家庭幸福。美食节活动不仅可以促进希腊朋友对中国美食文化的了解，同时将为加强中希两国文化交流和增强中希两国人民友谊做出贡献。希望在各方共同努力下，比市美食节活动越办越好。秘鲁、巴拿马、多米尼加驻希腊使馆代表也纷纷致辞对美食节的成功举办表示祝贺。

活动现场，旅希青年音乐家雅婷和雅典中文学校的学员们演奏了古筝曲《渔舟唱晚》《梁祝》《茉莉花》《战台风》，希腊武术联合会的学员们带来了精彩的传统中国武术表演，赢得现场观众热烈的掌声和欢呼声。中国特色美食品鉴和饺子制作互动环节深受当地民众喜爱，雅典中国文化中心还贴心准备了中秋月饼，邀各国友人一起品尝，他们纷纷竖起大拇指，用中文“好吃”“谢谢”来表达自己由衷的谢意。

本次美食节的中国美食文旅展区特设“中国美食品鉴”“中国旅游推广”“中国武术和民乐表演”“中秋节文化介绍”和“你好！中国博物馆”“中国影像节”纪录片展播等多个板块，吸引了大批希腊民众和各国游客。各国朋友在品尝中国美食的同时，也深深感受到了中国传统文化的独特魅力。

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