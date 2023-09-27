新华社纽约9月26日电 美国纽约州一法院26日裁定，纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯对前总统特朗普等人以及特朗普集团为获取经济利益而夸大其房地产资产估值等财务欺诈行为的核心指控有效。

设在纽约曼哈顿的这家法院的法官亚瑟·恩戈龙当天对此案作出判决，裁定特朗普及其公司长期通过大幅高估其资产并在用于交易和融资的文书上夸大其净资产，欺骗了银行、保险公司和其他机构。

恩戈龙指出，除了夸大资产之外，特朗普及其公司和主要高管，包括其两个成年儿子还多次在年度财务报表上撒谎，从而获得有利的贷款条件和较低保险费等。

恩戈龙还将于10月2日开始审理詹姆斯对特朗普提出的其他数项指控。

针对上述裁决，特朗普26日在其创建的社交平台“真实社交”上发布数条声明进行抨击，称裁决结果旨在破坏其竞选活动、阻止他重返白宫。特朗普的律师克里斯托弗·凯斯表示，裁决“完全脱离事实和法律”，他们将提起上诉。

美国媒体分析，恩戈龙这一裁决对特朗普是一次严重打击，颠覆了特朗普精心塑造的由房地产大亨变身政治强人的形象。

共和党人特朗普于2017年1月至2021年1月担任美国总统。去年11月，他宣布参加2024年总统选举。

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