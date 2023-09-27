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国际能源署：全球能源行业实现净零排放目标依然可期

2023年09月27日15:15 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎9月26日电（记者徐永春）国际能源署26日发布报告称，全球能源行业实现净零排放的时间表日趋紧迫，但借助新能源技术进步以及加强国际合作等，实现上述目标并将全球升温幅度控制在1.5摄氏度以内的可能性依然存在。

　　国际能源署当天发布了题为《净零路线图：实现1.5摄氏度目标的全球途径》的报告，这是对该机构2021年版相关报告的更新，涵盖了过去两年能源格局的重大变化，包括疫情后的经济反弹以及清洁能源技术的显著进步，同时警示化石燃料领域投资增加和居高不下的排放量。

　　报告指出，自2021年以来，太阳能发电能力和电动汽车销量大幅增长，这符合到本世纪中叶全球实现净零排放的行动路线，具有重大意义。此外，清洁能源创新也提供了更多选择并降低了技术成本。

　　报告还强调了考虑不同国情、实现公平过渡的重要性。例如，发达经济体应更快实现净零排放，以便为新兴市场经济体和发展中经济体争取更多时间。

　　国际能源署署长法提赫·比罗尔指出：“要实现将全球气温升幅限制在1.5摄氏度以内的目标，需要全世界迅速团结起来。好消息是我们知道需要做什么以及如何做。但我们也明确意识到，强有力的国际合作对于成功至关重要。”

(责编：崔越、刘叶婷)

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