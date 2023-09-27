人民网伊斯兰堡9月27日电 （记者程是颉）2023年9月25日，中国驻印度大使馆在新德里举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。驻印度使馆临时代办马珈、印度外交部东亚司联秘戴国澜，印度政府、议会、政党、智库、媒体、企业、友好组织等各界人士，各国驻印使节及外交官，使馆全体外交官、中资企业、留学生和华侨华人等700余人出席。

驻印度使馆临时代办马珈与印度外交部东亚司联秘戴国澜在招待会上合影。中国驻印度大使馆供图

马珈在致辞中表示，74年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民成功开辟了中国特色社会主义道路，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。习近平主席提出的人类命运共同体理念得到国际社会广泛认同支持，共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议不断开花结果。

马珈指出，过去10年，中国对世界经济增长的年平均贡献率超过30%。今年以来，中国经济保持回升向好态势。中国经济长期向好的基本面没有改变，韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，支持高质量发展的条件也没有改变，中国经济大船将继续乘风破浪稳健前行。面对经济全球化遭遇逆风，中方愿同各国一道构建开放型世界经济，使经济全球化发展成果更加公平惠及不同国家、不同人群。

马珈强调，中印关系已经超越双边范畴，具有全球和战略意义。面向未来，我们应以两国领导人达成的重要共识为指引，并将其转化为各部门、各领域协同一致的行动，推动中印关系早日重回健康稳定发展轨道。一要牢牢把握中印关系的正确方向，二要加快恢复并持续深化务实合作，三要稳妥管控和处理分歧和敏感问题，四要加强多边领域合作。

印度各界人士，各国驻印使节及外交官，中资企业、留学生和华侨华人等700余人出席招待会活动现场。中国驻印度大使馆供图

招待会现场播放《什么是中国》专题宣传视频，宣介中国自然风光、历史文化及各领域发展成就，并设置“茶和天下”茶文化展台和《中国式现代化》《美丽中国》图片展，向来宾们赠阅使馆馆刊《中印博览》等宣传品，吸引来宾驻足观看、亲身体验，他们纷纷赞叹中国式现代化发展成就和中国文化的精彩魅力。

招待会现场气氛热烈友好，来宾们畅叙友谊，共话合作，衷心祝贺中华人民共和国成立74周年，并表示愿同中方一道把握发展机遇，为中印友好作出更多努力和贡献。

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