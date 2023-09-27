人民网曼谷9月26日电 （记者刘慧、赵文环）“3…2…1…起爆！”日前，在柬埔寨执行“纯净家园-2023”多国联合扫雷行动的中方任务分队扫雷组官兵，于柬埔寨王家军多国维和部队培训学校附近的雷场又一次成功处置了7枚未爆弹。这是中国扫雷兵在柬埔寨实地扫雷中发现并处置未爆弹数量最多的一次。

柬埔寨王家军多国维和部队培训学校附近的雷场，在该校附近约1.4公里的后山上，这片雷场植被茂密灌木丛生，很难想象这会是一片雷场。

据柬埔寨扫雷行动中心负责人介绍，该雷场是柬埔寨内战时期遗留下来，已有几十年历史，由于缺乏相关的雷场资料，战后一直未清排，后又被用作实弹射击场，导致雷场情况十分复杂，危险程度极高，曾有3人在此处失去生命，10余人受伤。

“报告组长，发现1枚未爆弹！”扫雷3组副组长吴高健带着组员林榕昶在3号作业通道内像往常一样作业，林榕昶正按照标准作业程序对即将割除的植被进行观察，刚扒开灌木丛就发现灌木根部下平躺着一枚炮弹弹头，林榕昶第一时间向组长报告，并在组长指挥下对未爆弹进行标记。

柬埔寨王家军多国维和部队培训学校附近的雷场情况十分复杂，雷场内不仅有未爆弹，还有数量繁多的弹壳、弹片等金属物，探测作业难度大，平均一平方米作业面积有50多个金属信号源。

“报告，发现多枚疑似未爆弹。”人工扫雷作业展开时，排爆组无人机操作手林成成，同步操控无人机对雷场进行侦察，在雷场的空地上发现了数枚锈迹斑斑的疑似未爆弹，还在水塘附近发现了多个炮弹孔。这些区域经过人工搜排确认，最终发现了未爆火箭弹、75毫米无后坐力炮炮弹、81毫米迫击炮炮弹等多种未爆弹共7枚。

作业进度慢、搜排难度大、任务风险高……这仅仅是扫雷兵们执行任务时遇到的困难之一，由于柬埔寨属于热带季风气候，天气炎热高温，雷场内还有不少蛇虫鼠蚁，官兵们穿着厚厚的防护服在这里作业，不仅要克服高温带来的影响，还要随时防备林间的毒蛇、红火蚁等。

为确保扫雷作业安全，任务分队领导在选派作业骨干时，注重挑选经验丰富的作业手担任组长。在勘察雷场阶段，向柬方详细了解雷场的具体情况。在此基础上，还安排了医疗救护组跟随在雷场外提供相关保障，并提前了解和掌握每名官兵的血型，结合实际准备抗毒蛇血清和急救药物等。作业过程中，扫雷监督员根据天气情况，及时调整作业时间，让官兵更好地完成任务。

铺设线路、设置装药、连接雷管……很快，排爆组刘强按照标准作业程序对发现的所有未爆弹进行销毁处置，随着起爆指令下达，发现的未爆弹均被成功销毁。

自展开扫雷作业以来，中国扫雷官兵共清扫雷场面积50余平米，累计清排出炮弹碎片、火箭弹尾翼等金属物2400余枚，成功处置各类未爆弹10枚。

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