人民网伊斯兰堡9月27日电 （记者程是颉）9月26日，姜再冬大使往见巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼，介绍《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书。巴参议院常秘萨马德和我馆鲍众参赞在座。

姜再冬表示，习近平主席10年前提出构建人类命运共同体理念，目的就是回答“人类向何处去”的世界之问、历史之问、时代之问，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，把各国人民对美好生活的向往变成现实。10年来，构建人类命运共同体的理念不断丰富、实践稳步推进、观念深入人心，为人类社会带来巨大福祉，为世界发展注入强劲动力。中巴始终走在构建人类命运共同体前列，高质量共建中巴经济走廊已经给巴基斯坦人民带来实实在在的利益。中方愿同巴方深入贯彻落实习近平主席同巴领导人达成的重要共识，加快构建更加紧密的中巴命运共同体，不断丰富构建人类命运共同体的生动实践。

桑吉拉尼高度评价中方发布白皮书并表示，习近平主席提出构建人类命运共同体重大理念，不仅引领人类社会进步方向，更以其丰富的实践为世界和平稳定繁荣作出重大贡献。巴方更是首先从中受益，中巴经济走廊建设就是最好的诠释。

桑吉拉尼说，以我家乡俾路支省为例，10年来诸多中资项目进驻，显著提高了就业水平，大大改善了教育、医疗、饮水条件，得到当地民众热烈欢迎。巴方始终视中国为最亲密的朋友和最可靠的伙伴，愿与中方加强各领域友好交流与务实合作，积极推进巴中命运共同体建设，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

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